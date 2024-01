Consells i jocs per a aprendre a programar des de casa

Jocs i apps



El mercat està ple d'opcions per aprendre a practicar el pensament computacional, del qual es parla en un podcast recent de Despacho 42, l'espai dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC sobre com les persones ens relacionem amb la tecnologia. Des del cas més replicat a videojocs, que és el de donar ordres a un robot perquè arribi a una destinació concreta evitant obstacles, com ara Algo bot, fins a jocs de taula perfectes per jugar en família, com ara Quirky circuits o Robot turtles, passant per jocs de lògica, com ara Turing tumble, indica Joan Arnedo.

Quant als qui vulguin anar pujant una mica més el nivell, el professor de la UOC recomana els jocs de la companyia Tomorrow Corporation: Human resource machine i 7 billion humans. Una altra opció molt popular és el desenvolupador Zachtronics, que fins i tot té un programa de llicències educatives. El seu màxim exponent es troba al videojoc Shenzhen I/O, en el qual s'ha de crear "microcodi eficient en assemblador per controlar plaques de circuits amb memòria limitada (i consultant un manual imprès). I sí, en aquest es pica codi "de debò", si bé el llenguatge és inventat", adverteix el director del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC.

I és que, segons el professor de la UOC, aquests jocs són molt útils "sempre que es tingui present que algú que els practiqui desenvoluparà la seva capacitat de pensament computacional, però no sabrà escriure codi en un ordinador immediatament. Les excepcions són els jocs que realment són "de programació", ja que es basen exactament en el fet que el jugador resolgui problemes escrivint codi literal, sense metàfores gràfiques, i d'acord amb una sintaxi".

Una mostra que aquests últims també estan despertant cada vegada més interès és que actualment hi ha gairebé tres-cents jocs catalogats com de "programació", segons dades actualitzades de la recerca Programming is Fun! A Survey of the STEAM Digital Distribution Platform, la qual cosa en opinió d'Arnedo indica que "és un gènere que, tot i ser nínxol (no serà com els jocs de rol de món obert), ha trobat el seu públic i ha pres tracció".

En qualsevol cas, els jocs i les aplicacions mòbils no són l'única manera d'aprendre a programar des de casa. Com recorda Elena Planas, "també pots començar l'aprenentatge llegint tutorials, veient videotutorials, assistint a un club de programació de la teva ciutat com ara Code Club o combinant diverses opcions. A més, pots trobar múltiples recursos a internet, com ara code.org, una plataforma destinada exclusivament a aprendre a programar dirigida a infants i adults".