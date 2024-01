Herramientas para incorporar una mirada inclusiva



"Aprender a incorporar la perspectiva de género en las asignaturas impartidas no implica nada más que una reflexión sobre los diferentes elementos que configuran el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo del sexo y del género como variables analíticas clave", explican las coordinadoras de la tercera fase de la colección, M.ª José Rodríguez (vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la Universidad de Alicante) y Maria Olivella (coordinadora de la Unidad de Igualdad de la Universitat Oberta de Catalunya).

"Ante un marco normativo cada vez más explícito, en el que sabemos que no podemos generar ni transmitir conocimiento androcéntrico en las universidades" así como "ante un marco social que nos pide que no transmitamos ni generemos conocimiento de este tipo, el profesorado se encuentra un poco perdido frente al reto de introducir la perspectiva de género en sus asignaturas ('¿cómo lo hago?') y un poco desprotegido ('me va a suponer más trabajo')". En este sentido, como explica Maria Olivella, "la Red Vives de Universidades toma el liderazgo y asume el cómo podría hacerse, pero no de forma abstracta, sino yendo a lo concreto y disciplina por disciplina, entendiendo que cada disciplina es un mundo".

Por ejemplo, en el ámbito de la Ingeniería Multimedia, "el sector profesional está caracterizado por una fuerte presencia masculina que condiciona la elección de contenidos, las formas de trabajo, los referentes culturales y metodológicos e incluso reproduce la idea de que las mujeres son extrañas en el mundo de la tecnología, lo cual es falso", explica Susanna Tesconi, académica de la UOC encargada de elaborar la guía de Ingeniería Multimedia con perspectiva de género. Por ello considera fundamental "visibilizar las contribuciones de las mujeres al desarrollo de la ingeniería multimedia y de las tecnologías creativas, teniendo en cuenta que el ámbito de la multimedia es un contexto fuertemente interdisciplinario que se desarrolla en la intersección de arte, diseño y tecnología". También recomienda "formar al estudiantado desde la perspectiva del diseño centrado en las personas, incorporar dinámicas no hegemónicas de pensamiento y proporcionar herramientas de análisis crítico que permitan al alumnado reconocer sesgos algorítmicos y tratamientos de datos no respetuosos con la diversidad".

Las "Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere" han sido impulsadas por el Grupo de Trabajo de Igualdad de Género de la Red Vives de Universidades desde el año 2018. La colección completa incluye títulos sobre 21 disciplinas, además del ámbito transversal de metodología en línea, de las ramas de artes y humanidades (Antropología, Filología y Lingüística, Filosofía, Historia e Historia del Arte), ciencias sociales y jurídicas (Comunicación, Derecho y Criminología, Sociología, Economía, y Ciencia Política, y Educación y Pedagogía), ciencias (Física y Matemáticas), ciencias de la vida (Enfermería, Medicina, Psicología, Biología y Nutrición Humana y Dietética), e ingenierías y arquitectura (Arquitectura, Ciencias de la Computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería Multimedia e Ingeniería Electrónica de Telecomunicación).

La guía sobre la enseñanza universitaria virtual es la primera con vocación transversal del proyecto de la Red Vives de Universidades, proyecto pionero en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el cual, hasta ahora, había publicado solo títulos centrados en disciplinas y asignaturas específicas. De hecho, en esta tercera fase de la colección, la guía de metodología en línea se añade a cuatro nuevos títulos que ofrecen propuestas, recomendaciones, ejemplos, recursos docentes y herramientas de consulta para incorporar la perspectiva de género a las titulaciones de Biología, Nutrición Humana y Dietética, Ingeniería Multimedia e Ingeniería Electrónica de Telecomunicación.