Un proyecto basado en un proceso de cocreación



Partiendo de esta base, los investigadores iniciaron un proceso de cocreación con diferentes grupos focales para averiguar qué necesidades puede tener este colectivo. El resultado fue iLearn, un entorno virtual basado en el software de código abierto Moodle, accesible en cualquier momento y desde dispositivos como un ordenador, una tableta o un teléfono móvil. "El hecho de que se trate de un entorno en línea permite proporcionar un aprendizaje omnipresente y contextual de manera sostenible. En la prueba piloto diseñamos un campus virtual en Moodle, pero idealmente tendría que ser un entorno que centralice todas las tareas relevantes para el estudiante y que favorezca el uso de los canales de comunicación habituales de los estudiantes, desde WordPress hasta su correo electrónico, entornos de mensajería como Telegram o WhatsApp, Twitter o YouTube", explica Jordi Conesa.

Amplio abanico temático



Los contenidos abordados en este modelo de aprendizaje tendrían que ser, según los autores, "lo más amplios posible", puesto que las personas pueden estar interesadas en temas muy diferentes. "Se trataría de unidades de aprendizaje modulares muy interrelacionadas, con una duración que puede ir desde algunos minutos hasta unas horas", destaca el investigador. Además, se tendrían que adaptar a las necesidades y los conocimientos de cada persona: "No es lo mismo un curso sobre big data para un informático que para alguien que tiene un negocio y quiere un conocimiento más aplicado a su realidad. Este segundo quiere saber qué puede hacer, y no cómo lo puede hacer", aclara Jordi Conesa.

Dentro del proyecto iLearn se diseñaron más de cuarenta cursos sobre temas tan variados como la ciencia de datos, la gestión del estrés, la historia del arte en el Renacimiento, o las fake news (noticias falsas). Estructurados en forma de retos, se pueden combinar para crear unidades más grandes y complejas con una nomenclatura floral: la unidad de aprendizaje básica se denominó pétalo, que con otros pétalos se agrupan temáticamente en flores; diferentes flores interrelacionadas se agruparían en plantas; las plantas en jardines, y diferentes jardines forman un ecosistema temático, como por ejemplo Finanzas y Organización de Empresa, Calidad de Vida, Arte y Diseño o Datos en mi Vida.

Para poder sacar el máximo provecho de esta estructura, los autores destacan la importancia de los mentores. "Se trataría de una figura complementaria a los profesores, como una especie de entrenador personal de un gimnasio, que acompañaría y personalizaría la experiencia de cada alumno", describe el investigador.

Comunidades de aprendizaje duraderas



Otro elemento clave es la creación de comunidades de prácticas para aprender de las experiencias de los demás. "Los estudiantes adultos son expertos en algunos temas y, a veces, tiene que permitírseles actuar como profesores. Las limitaciones temporales de nuestra prueba piloto no nos permitieron organizar este tipo de experiencias, pero la creación de comunidades de prácticas duraderas, que no se dispersen cuando se acaben las clases, puede ser muy importante para la motivación, el aprendizaje y el aprovechamiento profesional", subraya Jordi Conesa.

Un modelo de negocio diferente



La implementación de todos estos cambios requiere que las organizaciones educativas evolucionen, principalmente en sus modelos empresariales y organizativos. "El cambio de paradigma no afecta solo a la pedagogía, sino también a toda la experiencia de aprendizaje: la necesidad de nuevos materiales, nuevas herramientas tecnológicas, personas con nuevos roles, nuevas políticas motivacionales, cambios organizativos, etc.", destaca el investigador.

Estos cambios también implican la investigación de nuevas vías para la sostenibilidad económica. "Tenemos que encontrar un modelo de negocio justo, que se adapte a las necesidades y al uso de cada estudiante. Por ejemplo, un sistema de pago flexible más próximo a los modelos de suscripciones o paquetes por cursos realizados o por horas de uso", apunta Jordi Conesa.

La prueba piloto finalizó hace algunos meses, pero todavía se puede acceder a los contenidos en la plataforma iLearn. El siguiente paso del proyecto será la evaluación de la experiencia mediante encuestas, grupos focales y el análisis de los comentarios de los participantes.

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 4 (educación de calidad).

Este trabajo ha contado con el apoyo parcial del eLearn Center a través del proyecto Xtrem 2018 y de la Comisión Europea a través del proyecto "colMOOC: Integrating Conversational Agentes and Learning Analytics in" MOOCs (588438-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-KA). Esta investigación también ha contado con el apoyo del grupo de investigación SmartLearn de la Universitat Oberta de Catalunya.

Artículos de referencia:

Esta acción de difusión se incluye en el proyecto ECT2020-000724, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea (Next Generation EU / PRTR)

