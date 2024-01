Un projecte basat en un procés de cocreació



Partint d'aquesta base, els investigadors van iniciar un procés de cocreació amb diferents grups focals per tal d'esbrinar quines podrien ser les necessitats d'aquest col·lectiu. El resultat va ser iLearn, un entorn virtual basat en el programari de codi obert Moodle, accessible en qualsevol moment i des de dispositius com ara un ordinador, una tauleta o un telèfon mòbil. "El fet que sigui un entorn en línia permet proporcionar un aprenentatge omnipresent i contextual de manera sostenible. A la prova pilot vam dissenyar un campus virtual a Moodle, però idealment hauria de ser un entorn que centralitzi totes les tasques rellevants per a l'estudiant i que afavoreixi l'ús dels canals de comunicació habituals dels estudiants, des de WordPress fins al seu correu electrònic, entorns de missatgeria com Telegram o WhatsApp, a Twitter, o YouTube", explica Jordi Conesa.

Els continguts abordats en aquest model d'aprenentatge haurien de ser, segons els autors, "com més amplis millor", ja que les persones poden estar interessades en temes molt diferents. "Es tractaria d'unitats d'aprenentatge modulars molt interelacionades, amb una durada que pot anar des d'alguns minuts fins a unes hores", destaca l'investigador. A més, s'haurien d'adaptar a les necessitats i els coneixements de cada persona: "No és el mateix un curs sobre big data per a un informàtic que per a algú que té un negoci i vol un coneixement més aplicat a la seva realitat. Aquest segon vol saber què pot fer, i no com ho pot fer", aclareix Jordi Conesa.

Dins del projecte iLearn es van dissenyar més de quaranta cursos sobre temes tan diversos com la ciència de dades, la gestió de l'estrès, la història de l'art en el Renaixement, o les fake news (notícies enganyoses). Estructurats en forma de reptes, es poden combinar per crear unitats més grans i complexes amb una nomenclatura floral: la unitat d'aprenentatge bàsica es va anomenar pètal, que amb altres pètals s'agrupen temàticament en flors; diferents flors interrelacionades s'agruparien en plantes; les plantes en jardins, i diferents jardins formen un ecosistema temàtic, com per exemple Finances i Organització d'Empresa, Qualitat de Vida, Art i Disseny o Dades a la meva Vida.

Per poder treure el màxim profit d'aquesta estructura, els autors destaquen la importància dels mentors. "Es tractaria d'una figura complementària als professors, com una mena d'entrenador personal d'un gimnàs, que acompanyaria i personalitzaria l'experiència de cada alumne", descriu l'investigador.

Un altre element clau és la creació de comunitats de pràctiques per aprendre de les experiències dels altres. "Els estudiants adults són experts en alguns temes i, de vegades, se'ls ha de permetre actuar com a professors. Les limitacions temporals de la nostra prova pilot no ens van permetre organitzar aquest tipus d'experiències, però la creació de comunitats de pràctiques duradores, que no es trenquin quan s'acabin les classes, pot ser molt important per a la motivació, l'aprenentatge i l'aprofitament professional", subratlla Jordi Conesa.

La implementació de tots aquests canvis requereix que les organitzacions educatives evolucionin, principalment en els seus models empresarials i organitzatius. "El canvi de paradigma no afecta només la pedagogia, sinó també tota l'experiència d'aprenentatge: la necessitat de nous materials, noves eines tecnològiques, persones amb nous rols, noves polítiques motivacionals, canvis organitzatius, etc.", destaca l'investigador.

Aquests canvis també impliquen la recerca de noves vies per a la sostenibilitat econòmica. "Hem de trobar un model de negoci just, que s'adapti a les necessitats i a l'ús de cada estudiant. Per exemple, un sistema de pagament flexible més proper als models de subscripcions o paquets per cursos realitzats o hores d'ús", apunta Jordi Conesa.

La prova pilot va finalitzar fa alguns mesos, però encara es pot accedir als continguts a la plataforma iLearn. El següent pas del projecte serà l'avaluació de l'experiència mitjançant enquestes, grups focals i l'anàlisi dels comentaris dels participants.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible 4 (educació de qualitat).

