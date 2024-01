Mejora de las condiciones del sector



Debido a estas particularidades del sector, las camareras de piso han optado por ampliar sus reivindicaciones y sus ámbitos de protesta con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector. Por ejemplo, en los últimos meses, las kellys se han organizado en distintas plataformas y en diversos puntos de España para frenar la externalización de servicios y racionalizar la carga de trabajo en lugares como Benidorm en la Costa Blanca, en la Comunidad Valenciana.

De este modo, la acción de las kellys desborda el ámbito laboral para incidir en el terreno sociopolítico. Es más, las kellys buscan generar una nueva conciencia y promover cambios no solo en las empresas sino también en las políticas y en los valores sociales. "Esto muestra el alto nivel de presencia y visibilidad conseguido por este colectivo a través de las diferentes tácticas desplegadas. Esperemos que, más allá de utilizarlas como ejemplo y recurso retórico, sus demandas sean atendidas y solucionadas", concluye Gálvez.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 5, igualdad de género; 8, trabajo decente y crecimiento económico, y 10, reducción de las desigualdades.

