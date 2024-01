Millora de les condicions del sector



A causa d'aquestes particularitats del sector, les cambreres de pis han optat per ampliar les seves reivindicacions i els seus àmbits de protesta amb l'objectiu de millorar les condicions laborals del sector. Per exemple, els darrers mesos, les kellys s'han organitzat en diferents plataformes i en diversos punts d'Espanya per frenar l'externalització de serveis i racionalitzar la càrrega de treball en llocs com Benidorm a la Costa Blanca, al País Valencià.

D'aquesta manera, l'acció de les kellys traspassa l'àmbit laboral per incidir en el terreny sociopolític. És més, les kellys busquen generar una nova consciència i promoure canvis no només en les empreses, sinó també en les polítiques i en els valors socials. "Això demostra l'alt nivell de presència i visibilitat aconseguit per aquest col·lectiu mitjançant les diferents tàctiques desplegades. Esperem que, a més d'utilitzar-les com a exemple i recurs retòric, les seves demandes siguin ateses i resoltes", conclou Gálvez.

Aquesta investigació de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 5, igualtat de gènere; 8, treball decent i creixement econòmic, i 10, reducció de les desigualtats.

