Navegadores web: ¿Firefox o Chrome?

La elección del navegador con el que buscamos y operamos en internet cada día también es importante. «Soy usuario de Firefox y hago lo posible por evitar Chrome. Algo creado por una empresa que obtiene la mayoría de sus ingresos de la publicidad no me parece la mejor herramienta para proteger mi privacidad cuando navego por la web», afirma el director del máster universitario de Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web, que también aconseja evitar aquellas páginas que nos lanzan «múltiples pop-ups con publicidad o que nos llevan a otras páginas web». «Conviene desconfiar al menos un poco e ir con cuidado antes de hacer ningún clic», recomienda. En todo caso, apunta, webs para recortar vídeos, editar fotos u operar con archivos PDF sí que pueden ser una alternativa a instalarnos aplicaciones en ordenadores u otros dispositivos. Por su parte, el docente Quelic Berga revela que utiliza DuckDuckGo como buscador porque «no tiene términos y condiciones y no hace nada con tus datos, con lo cual, no hay que firmar nada».

El profesor de la UOC advierte de que el concepto de «gratuidad» se puede confundir con «generosidad» a la hora de poder descargar o utilizar una aplicación o servicio web. «El intento de fidelizar, captar la atención, recoger datos o complementar un proceso más complejo nada tiene que ver con la bondad», expone, al contrario que las licencias de contenidos libres, Creative Commons o software libre, que sí son altruistas, añade.

En general, el experto considera que hace falta mayor divulgación sobre conceptos «básicos» de informática y seguridad para el gran público. «Sería muy apropiado que se explicara después de comer, en los 15 minutos de programas de televisión dedicados a recetas de cocina», ejemplifica. De lo contrario, lamenta, muchas compañías siguen acumulando «metadatos agregados de tanta gente que tienen un poder elevadísimo y extremadamente estratégico para quien quiera manipularnos». «Me atrevo a decir que hoy en día saben más los algoritmos sobre ti que tú mismo o que tu propia madre», afirma.