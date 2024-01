Navegadors web: Firefox o Chrome?

La tria del navegador amb què cerquem i operem a internet cada dia també és important. «Soc usuari de Firefox i faig el que puc per evitar Chrome. Una aplicació creada per una empresa que obté la majoria dels ingressos de la publicitat no em sembla la millor eina per protegir la meva privadesa quan navego per la web», afirma el director del màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web, que també aconsella evitar les pàgines que ens envien «múltiples pop-ups amb publicitat o que ens porten a altres pàgines web». «Cal desconfiar almenys una mica i anar amb compte abans de fer cap clic», recomana. En tot cas, apunta, webs per retallar vídeos, editar fotos o operar amb fitxers PDF sí que poden ser una alternativa a instal·lar-nos aplicacions en ordinadors o altres dispositius. Al seu torn, el docent Quelic Berga revela que utilitza DuckDuckGo com a cercador perquè «no té termes i condicions i no fa res amb les teves dades, de manera que no cal signar res».

El professor de la UOC adverteix que el concepte de «gratuïtat» es pot confondre amb «generositat» a l'hora de poder baixar o utilitzar una aplicació o servei web. «L'intent de fidelitzar, captar l'atenció, recollir dades o complementar un procés més complex no té res a veure amb la bondat», exposa, al contrari que les llicències de continguts lliures, Creative Commons o programari lliure, que sí que són altruistes, afegeix.

En general, l'expert considera que cal més divulgació sobre conceptes «bàsics» d'informàtica i seguretat per al gran públic. «Seria molt apropiat que s'expliqués després de dinar, durant els 15 minuts de programes de televisió dedicats a receptes de cuina», exemplifica. Si no, es lamenta, moltes companyies continuen acumulant «metadades agregades de tanta gent que tenen un poder elevadíssim i extremadament estratègic per a qui ens vulgui manipular». «M'atreveixo a dir que avui dia els algorismes saben més coses de tu que tu mateix o que la teva pròpia mare», afirma.