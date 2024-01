¿A quiénes afectan más las ausencias?

Belén Jiménez Alonso, investigadora y profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, explica que es difícil establecer «escalas de sufrimiento» entre los dolientes. «A mí me gusta la metáfora de la quemadura que emplea el psiquiatra y terapeuta francés Christophe Fauré para hablar del duelo: cuando nos quemamos, el dolor de la herida abierta es desgarrador. Con los cuidados adecuados y el paso del tiempo, es posible que solo nos quede la cicatriz… Pero la cicatriz sigue ahí, en nuestro cuerpo, y nos continúa recordando el dolor de la herida». Siguiendo con esta metáfora, también añade que «una vieja herida puede volver a doler en algunas condiciones». Es decir, en fechas como las que se acercan, hay quienes sienten que esa punzada de dolor se reactiva en la cicatriz, y algunas personas sienten que se abre «una nueva herida al contemplar la silla vacía de su ser querido que ya no está». Jiménez añade: «Si tuviéramos que establecer una escala de quién sufre más, probablemente podríamos aventurar que arriba de todo estarían quienes no pueden expresar y compartir con otros su dolor por la ausencia».

En esta línea, Mireia Cabero, psicóloga de familia y profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, comenta: «El duelo es el mayor reto al que podemos enfrentarnos las personas, y cuanto más vulnerables seamos, más impacto tendrá la ausencia. No solo en Navidad; siempre». Entre estos grupos, la experta destaca colectivos como personas «con menos recursos y madurez emocional, con trastornos mentales, con desigualdades sociales de cualquier índole y que sufren soledad».