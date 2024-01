A qui afecten més les absències?

Belén Jiménez Alonso, investigadora i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, explica que és difícil establir «escales de patiment» entre la gent en dol. «A mi m'agrada la metàfora de la cremada que empra el psiquiatre i terapeuta francès Christophe Fauré per parlar del dol: quan ens cremem, el dolor de la ferida oberta és horrorós. Amb les cures adequades i el pas del temps, és possible que només ens hi quedi la cicatriu… Però la cicatriu segueix aquí, en el nostre cos, i ens continua recordant el dolor de la ferida.» Seguint amb aquesta metàfora, afegeix que «una ferida antiga pot tornar a fer mal en algunes condicions». És a dir, en dates com les que s'acosten, algunes persones senten que aquesta fiblada de dolor es reactiva en la cicatriu, i alguna gent sent que s'obre «una ferida nova quan contemplen la cadira buida de l'ésser estimat que ja no hi és». Jiménez afegeix: «Si haguéssim d'establir una escala de qui pateix més, probablement podríem aventurar que a dalt de tot hi hauria els qui no poden expressar i compartir amb els altres el seu dolor per l'absència.»

En aquesta línia, Mireia Cabero, psicòloga de família i professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, comenta: «El dol és el repte més gran a què ens podem enfrontar les persones, i com més vulnerables siguem, més impacte tindrà l'absència. No solament per Nadal; sempre.» Entre aquests grups, l'experta destaca col·lectius com ara persones «amb menys recursos i maduresa emocional, amb trastorns mentals, amb desigualtats socials de qualsevol mena i que pateixen solitud».