Ojos que no ven, bolsillo que se vacía



Dejar de pagar en efectivo significa, entre otras cosas, que dejamos de tocar el dinero con el que adquirimos los productos y servicios. Lo que ocurre entonces es que se produce una doble pérdida de conciencia, ya que "ni ves el dinero que gastas, ni los paquetes de los productos que compras", apunta Elisabet Ruiz-Dotras, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC, experta en educación financiera e investigadora del Digital Business Research Group (DigiBiz).

Ahora bien, esto no significa que las compras a crédito con tarjeta sean una mala opción per se. De hecho, la experta asegura que este hábito solo puede considerarse un peligro cuando se lleva a cabo sin unos conocimientos mínimos sobre finanzas.

De modo que el uso indebido del crédito es perfectamente evitable si se ponen en práctica diez consejos como los que apunta la docente:

Hacer una planificación financiera en el mes de enero para todo el año. Llevar a cabo un seguimiento de esta planificación. Establecer presupuestos mensuales. Reservar una parte de los ingresos para las compras, gastos o inversiones previstas hasta final de año, especialmente para las vacaciones o las compras de Navidad. Estos serían los porcentajes deseables: Tener un 55 % para los gastos imprescindibles: vivienda, electricidad, agua, gas, supermercado, etc. El gasto de la vivienda debería moverse entre el 30 y el 35 % como máximo. Separar un 10 % de ahorro para imprevistos o para los grandes gastos como vacaciones, coche, Navidad, etc. Guardar un 10 % como máximo para el ocio: restaurantes, cine, teatro, etc. Contar entre un 5 y un 10 % para educación y crecimiento personal: cursos, libros, coaching, etc. La experta propone invertir entre un 10 y un 15 % para el ahorro a largo plazo o para inversión. Si se puede, dedicar un 5 % a donativos a una ONG o a gente necesitada.

La fórmula matemática de la ansiedad



La carencia de nociones relacionadas con la economía doméstica es lo que alimenta el estrés financiero. Por el contrario, "si hay una buena educación financiera, este tipo de estrés desaparece", asevera Ruiz-Dotras. Y añade: "La cuestión es que uno debería ser consciente de sus ingresos y de sus gastos. Sin embargo, el problema es que la mayoría de la gente sabe cuáles son sus ingresos, pero desconoce la cantidad exacta de dinero que gasta".

Partiendo de este escenario, ¿cómo y por qué se produce la ansiedad de carácter financiero? Enric Soler, profesor colaborador de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, expone la "fórmula matemática de la ansiedad": "se trata del cociente entre la percepción de la amenaza y la percepción de recursos para hacerle frente. Cuanto mayor sea la amenaza percibida (por ejemplo, si no pago el alquiler, me quedaré sin techo) y menor sea la percepción de los recursos propios (es prácticamente imposible que encuentre un trabajo que me permita pagar el alquiler), más alto será el nivel de ansiedad". El experto añade que, "además, si en el denominador de la ecuación el valor es cero (es decir, en lugar de prácticamente imposible lo percibo como completamente imposible), el resultado será infinito, lo que equivaldría a una ansiedad insoportable que se manifestaría con ataques de pánico".