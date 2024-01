De l'estrès financer a l'insomni i la hipertensió



L'ansietat provocada pel sobreendeutament desemboca sense remei en el deteriorament de la nostra salut física i mental, i afecta, a més, el nostre entorn familiar i social. Un dels primers símptomes que apareixen en algú que pateix estrès per la seva situació econòmica és l'insomni, i la dinàmica familiar es veu alterada. Segons Soler, "el 41 % de famílies amb estrès financer reconeixen que aquesta situació repercuteix en les seves relacions familiars. En canvi, nou de cada deu famílies se senten bé quan l'economia domèstica és pròspera".

Una vegada que sorgeixen els primers senyals d'estrès financer, els seus efectes "col·laterals", vinculats a l'entorn, no triguen a fer-se visibles. "En la família apareixen discussions sobre com cal administrar els pocs diners de què es disposa. També és possible que calgui fer certes renúncies, fins i tot en alimentació. Tot això farà que el clima de tensió s'instal·li com un núvol negre sobre tota la família", adverteix l'expert.

També la nostra xarxa de relacions socials es veurà ressentida ràpidament. I és que, "si no podem seguir el ritme econòmic del nostre entorn, tallem de soca-rel el mateix suport social. Fins i tot hi pot haver persones que intentin seguir el ritme de vida dels seus amics o familiars, però que, per vergonya, no s'atreveixin a explicar-los la seva situació econòmica, de manera que tampoc podran rebre un suport moral ni un possible suport econòmic", afirma Soler.

Claus per reprendre el control emocional i financer



En el cas de patir estrès financer, l'expert proposa un pla de recuperació per revertir la situació. En primer lloc, cal identificar i reconèixer l'existència del problema. A partir d'aquí, si no ens en veiem capaços, Soler recorda que hi ha recursos que poden ajudar: "Em refereixo a recursos públics, com acudir als serveis socials del municipi on residim. Des d'allà, poden oferir-nos assistència ajudant-nos a buscar una feina de manera més eficient o fins i tot assessorant-nos sobre com podem crear la nostra pròpia ocupació amb un mínim de garanties, amb l'assessorament de professionals".

Per a Ruiz-Dotras, l'única manera d'evitar l'estrès financer és tenir una bona planificació de les despeses personals o familiars per a tot l'any. "Si tens clar quines despeses tindràs els mesos vinents, és més senzill decidir quines pots mantenir i de quines pots prescindir", afirma. I és que, tal com explica l'experta, només hi ha dues variables que s'han de tenir en compte a l'hora d'equilibrar la nostra economia domèstica, els ingressos i les despeses. Per això, "o bé ajustem les despeses plantejant-nos algunes renúncies, com ara la plaça d'aparcament o el consum de certes plataformes de cinema, o fins i tot sospesant la idea de traslladar-nos a una altra ciutat amb uns preus de l'habitatge més assequibles i adients amb els nostres ingressos, o bé busquem la manera de tocar l'altra variable, els ingressos, augmentant-los amb treballs extres el cap de setmana, per exemple".