Crossing Borders to Connect Routes. Researching with educational communities to promote equity and fight racism towards immigrants in a post-pandemic world. Así se titula la investigación seleccionada entre los cientos de propuestas que se presentaron a la convocatoria Racial Equity Special Research Grants , impulsada por la organización estadounidense Spencer Foundation . Se trata de un estudio de caso internacional que tiene como principal finalidad identificar y analizar formas estructurales y emergentes de racismo e inequidad educativa que afectan a personas inmigrantes en el contexto de la crisis social y sanitaria provocada por la pandemia de la covid.

La investigación está liderada por el grupo de investigación Nodes de la UOC y cuenta con la participación de otras cinco universidades: la Universidad de la Ciudad de Nueva York (Estados Unidos), la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos), la Universidad de Malta (Malta), la Universidad Federal de Goiás (Brasil) y la Universidad de la República (Uruguay). Coordinan el proyecto las profesoras Amalia Creus , de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, y Adriana Ornellas , de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación .

El proyecto, que aborda diferentes etapas y contextos educativos, se estructura a partir de seis estudios de caso: dos en Estados Unidos y uno en cada uno de los países restantes, que son España, Uruguay, Brasil y Malta. En el caso de España, el equipo investigador se centrará principalmente en jóvenes y contextos de educación no formal. Los dos estudios de Estados Unidos pondrán el foco en organizaciones que trabajan en el impulso de la formación de personas inmigrantes en el contexto universitario. En Malta estudiarán las experiencias y oportunidades educativas de solicitantes de asilo y refugio, y en Brasil, la educación de adultos. Por último, en el caso de Uruguay, los investigadores se centrarán en escuelas de educación infantil y primaria con un alto porcentaje de alumnado migrante.

"La posibilidad de llevar a cabo un estudio cualitativo de estas dimensiones, recogiendo datos y experiencias en cinco países de diferentes regiones del mundo, nos permitirá enriquecer la visión que brindan los estudios actuales sobre los efectos de la pandemia, que son mayoritariamente cuantitativos. Con esta investigación nos enfocamos en los matices y las texturas de la pandemia en tanto que experiencia vivida", explica Creus.

Desde una perspectiva transnacional, esta investigación no solo contribuirá a poder conocer en profundidad cómo la pandemia está afectando las trayectorias y oportunidades educativas de grupos especialmente vulnerables en diferentes contextos y países, sino que también permitirá identificar y transferir políticas y prácticas innovadoras orientadas a fomentar la equidad educativa y combatir el racismo. Con esta finalidad, el proyecto, que tiene una duración de tres años, incluye la organización de talleres de cocreación con diferentes grupos de interés y comunidades educativas en cada uno de los países participantes.

Según Ornellas, el enfoque de investigación participativa basada en la comunidad que adopta el proyecto brindará un marco e instrumentos para la transformación de las políticas y prácticas educativas de inclusión, así como modelos de buenas prácticas para fomentar la resiliencia individual e institucional.