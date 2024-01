Crossing Borders to Connect Routes. Researching with educational communities to promote equity and fight racism towards immigrants in a post-pandemic world. Així es titula la recerca seleccionada entre els centenars de propostes que es van presentar a la convocatòria Racial Equity Special Research Grants, impulsada per l'organització nord-americana Spencer Foundation. Es tracta d'un estudi de cas internacional que té com a finalitat principal identificar i analitzar formes estructurals i emergents de racisme i inequitat educativa que afecten persones immigrants en el context de la crisi social i sanitària provocada per la pandèmia de la covid.

La recerca està liderada pel grup de recerca Nodes de la UOC i compta amb la participació de cinc universitats més: la Universitat de la Ciutat de Nova York (Estats Units), la Universitat de Wisconsin (Estats Units), la Universitat de Malta (Malta), la Universitat Federal de Goiás (Brasil) i la Universitat de la República (Uruguai). Coordinen el projecte les professores Amalia Creus, dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, i Adriana Ornellas, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.

El projecte, que aborda diferents etapes i contextos educatius, s'estructura a partir de sis estudis de cas: dos als Estats Units i un en cadascun dels països restants, que són Espanya, l'Uruguai, el Brasil i Malta. En el cas d'Espanya, l'equip investigador se centrarà principalment en joves i contextos d'educació no formal. Els dos estudis dels Estats Units posaran el focus en organitzacions que treballen en l'impuls de la formació de persones immigrants en el context universitari. A Malta estudiaran les experiències i oportunitats educatives de sol·licitants d'asil i refugi, i al Brasil, l'educació d'adults. Finalment, en el cas de l'Uruguai, els investigadors se centraran en escoles d'educació infantil i primària amb un alt percentatge d'alumnat migrant.

"La possibilitat de dur a terme un estudi qualitatiu d'aquestes dimensions, recollint dades i experiències en cinc països de diferents regions del món, ens permetrà enriquir la visió que brinden els estudis actuals sobre els efectes de la pandèmia, que són majoritàriament quantitatius. Amb aquesta recerca ens centrem en els matisos i les textures de la pandèmia com a experiència viscuda", explica Creus.

Des d'una perspectiva transnacional, aquesta recerca no tan sols contribuirà a poder conèixer en profunditat com la pandèmia està afectant les trajectòries i oportunitats educatives de grups especialment vulnerables en diferents contextos i països, sinó que també permetrà identificar i transferir polítiques i pràctiques innovadores orientades a fomentar l'equitat educativa i combatre el racisme. Amb aquesta finalitat, el projecte, que té una durada de tres anys, inclou l'organització de tallers de cocreació amb diferents grups d'interès i comunitats educatives en cadascun dels països participants.

Segons Ornellas, l'enfocament de recerca participativa basada en la comunitat que adopta el projecte brindarà un marc i instruments per a la transformació de les polítiques i pràctiques educatives d'inclusió, a més de models de bones pràctiques per fomentar la resiliència individual i institucional.