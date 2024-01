La màquina de parlar

La màquina de parlar es una fábula futurista en la que las personas trabajan como si fueran máquinas: una mujer argentina hace de máquina de hablar y un hombre trabaja de perro; su propietario es Bruno. "El abuso de poder condiciona la existencia. Es una historia marcada por la deshumanización que sigue conectando con nuestra realidad, interpelando al público de hoy a ritmo de comedia negra", apunta la autora.

El texto de Victoria Szpunberg, que fue autora residente en la Beckett en la temporada 18-19, se estrenó en la Beckett de Gràcia en el 2007. Quince años después, del 20 de abril al 8 de mayo, se podrá ver una nueva puesta en escena con parte del reparto original (Jordi Andújar y Marc Rosich), al que se le suma Vanessa Segura, que coge el relevo de Sandra Monclús.

El jueves 21 de abril tendrá lugar un coloquio posfunción con el equipo artístico del espectáculo.

L'altre

El ciclo continúa con el estreno de L'altre, una comedia escrita por Roc Esquius y dirigida por Sergi Belbel que se podrá ver del 28 de abril al 5 de junio. Se trata de un juego frenético en el que los dos actores (Cesc Casanovas y Àlex Ferré) interpretarán a seis personajes al más puro estilo fregoliano, cambiando constantemente de papel.

El texto se ubica en un futuro que parece más lejano de lo que en realidad es y nos dibuja la tensión entre ciencia y ética. "Es una obra divertida que no esconde la profundidad de temas como la soledad y la esclavitud de la tecnología", explica Sergi Belbel. Roc Esquius dibuja una obra que le es muy cercana porque, además de dramaturgo, es ingeniero informático: "cuando pensamos en el lugar futuro que ocuparán las máquinas en nuestras vidas, depositamos falsamente las respuestas en la tecnología. No olvidemos que, al fin y al cabo, debemos asumir que somos nosotros quienes creamos este futuro: no deja de ser una creación muy humana", añade el autor.

El jueves 5 de mayo tendrá lugar un coloquio posfunción con el equipo artístico del espectáculo.

WARE Reinforced

Del 20 al 22 de mayo, Matriu.id presentará WARE Reinforced, una instalación performativa que se mueve entre el mundo físico y virtual. El colectivo de creadores, formado por jóvenes artistas que provienen de ámbitos tan diversos como las humanidades, la ingeniería o el teatro, propone un experimento basado en el aprendizaje automático (machine learning). La inteligencia artificial WARE recolectará y aprenderá los datos proporcionados por los espectadores con el objetivo de recrear la historia de la humanidad. De este modo, los datos variarán cada día y, por tanto, cada sesión será diferente.

La propuesta se gestó en la primera edición del laboratorio de creación Les Malnascudes.av, en residencia en la Universidad Pompeu Fabra.

Lectura y Micrófono abierto

Alejo Levis escribe y dirige la lectura dramatizada de WW (11 de mayo), un texto fruto de una ayuda a la escritura otorgada por la Sala Beckett y la Fundación SGAE. Cintia Ballbé Moreno, Vicky Luengo y Alba Ribas protagonizan esta distopía en la que los humanos podremos descargar nuestra memoria en un disco duro para poder ser revividos en una simulación.

También se organiza una nueva edición de Micrófono abierto en el Menjador de la Beckett, una oportunidad para presentar textos breves creados específicamente en el marco de la temática. La lectura tendrá lugar el 1 de junio y permitirá descubrir nuevas voces de la dramaturgia catalana.

Muestras

El Obrador de Filosofía de la Sala Beckett, que se organiza cada temporada, reflexiona sobre distintos aspectos de las artes escénicas con una vertiente filosófica. En esta ocasión se suman al ciclo con Travessem el mirall ja!, una instalación performativa visitable del 3 al 5 de mayo en la que se reflejan las contradicciones y dudas que genera la inteligencia artificial. ¿Quizás la inteligencia artificial nos enfrenta a nuestra animalidad, a nuestros errores y a nuestras debilidades?

Otra muestra será la de Teatronika, impulsada por Martí Sánchez-Fibla y Beatriz Liebe. El proyecto ha transformado cuatro robots NAO, hasta entonces ciberfutbolistas, en intérpretes teatrales. En los últimos años, los organizadores han convocado un concurso de textos teatrales para robots y el 17 de mayo podremos asistir a la representación de alguna de las piezas ganadoras, escritas por Jordi Casanovas, Hugo Álvarez y Gerard Freixes.

Formación

Además, se proponen dos cursos relacionados con el ciclo: por un lado, la artista electrónica Mónica Rikić imparte un curso de creación escénica del 9 al 12 de mayo. Mediante el desarrollo creativo de dispositivos robóticos simples, experimentaremos con la tecnología para crear nuevas relaciones alternativas con los artefactos electrónicos. Por otro lado, el 7 de mayo las integrantes del proyecto CosiCosa realizarán un taller destinado a chicos y chicas de 12 a 14 años. Coloms, violetes i màquines intel·ligents: cocreant amb sistemes no humans explorará las posibilidades creativas y lúdicas de crear junto con sistemas no humanos a partir de la mezcla entre arte, ciencia, tecnología e imaginación.

Publicaciones

Con motivo del ciclo Máquina Persona, Sala Beckett publica el texto L'altre, de Roc Esquius. El libro podrá adquirirse en la taquilla del teatro y en algunas librerías especializadas.