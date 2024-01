La màquina de parlar

La màquina de parlar és una faula futurista en què les persones treballen com si fossin màquines: una dona argentina fa de màquina de parlar i un home treballa de gos; el seu propietari és en Bruno. "L'abús de poder condiciona l'existència. És una història marcada per la deshumanització que continua connectant amb la nostra realitat, interpel·lant el públic d'avui a ritme de comèdia negra", apunta l'autora.

El text de Victoria Szpunberg, que va ser autora resident a la Beckett la temporada 18-19, es va estrenar a la Beckett de Gràcia el 2007. Quinze anys després, del 20 d'abril al 8 de maig, se'n podrà veure una nova posada en escena amb part del repartiment original (Jordi Andújar i Marc Rosich), al qual se suma Vanessa Segura, que agafa el relleu de Sandra Monclús.

El dijous 21 d'abril tindrà lloc un col·loqui postfunció amb l'equip artístic de l'espectacle.

L'altre

El cicle continua amb l'estrena de L'altre, una comèdia escrita per Roc Esquius i dirigida per Sergi Belbel que es podrà veure del 28 d'abril al 5 de juny. Es tracta d'un joc frenètic en què els dos actors (Cesc Casanovas i Àlex Ferré) interpretaran sis personatges al més pur estil fregolià, canviant constantment de paper.

El text s'ubica en un futur que sembla més llunyà del que en realitat és i que ens dibuixa la tensió entre ciència i ètica. "És una obra divertida que no amaga la profunditat de temes com la solitud i l'esclavatge de la tecnologia", explica Sergi Belbel. Roc Esquius dibuixa una obra que li és molt propera perquè, a més a més de dramaturg, és enginyer informàtic: "quan pensem en quin lloc futur ocuparan les màquines en les nostres vides, dipositem falsament les respostes en la tecnologia. No oblidem que, al cap i a la fi, hem d'assumir que som nosaltres qui creem aquest futur: no deixa de ser una creació molt humana", afegeix l'autor.

El dijous 5 de maig tindrà lloc un col·loqui postfunció amb l'equip artístic de l'espectacle.

WARE Reinforced

Del 20 al 22 de maig, Matriu.id presentarà WARE Reinforced, una instal·lació performativa que es mou entre el món físic i virtual. El col·lectiu de creadors, format per joves artistes que provenen d'àmbits tan diversos com les humanitats, l'enginyeria o el teatre, proposa un experiment basat en l'aprenentatge automàtic (machine learning). La intel·ligència artificial WARE recol·lectarà i aprendrà les dades proporcionades pels espectadors amb l'objectiu de recrear la història de la humanitat. D'aquesta manera, les dades variaran cada dia i, per tant, cada sessió serà diferent.

La proposta es va gestar en la primera edició del laboratori de creació Les Malnascudes.av, en residència a la Universitat Pompeu Fabra.

Lectura i Micròfon obert

Alejo Levis escriu i dirigeix la lectura dramatitzada de WW (11 de maig), un text fruit d'un ajut a l'escriptura atorgat per la Sala Beckett i la Fundació SGAE. Cintia Ballbé Moreno, Vicky Luengo i Alba Ribas protagonitzen aquesta distòpia en què els humans podrem descarregar la nostra memòria en un disc dur per tal de poder ser reviscuts en una simulació.

També s'organitza una nova edició de Micròfon obert al Menjador de la Beckett, una oportunitat per presentar textos breus creats específicament en el marc de la temàtica. La lectura es farà l'1 de juny i permetrà descobrir noves veus de la dramatúrgia catalana.

Mostres

L'Obrador de Filosofia de la Sala Beckett, que s'organitza cada temporada, reflexiona sobre diferents aspectes de les arts escèniques amb una vessant filosòfica. En aquesta ocasió se sumen al cicle amb Travessem el mirall ja!, una instal·lació performativa visitable del 3 al 5 de maig en què es reflecteixen les contradiccions i els dubtes que genera la intel·ligència artificial. Potser la intel·ligència artificial ens enfronta a la nostra animalitat, als nostres errors i a les nostres febleses?

Una altra mostra serà la de Teatronika, impulsada per Martí Sánchez-Fibla i Beatriz Liebe. El projecte ha transformat quatre robots NAO, fins llavors ciberfutbolistes, en intèrprets teatrals. Els darrers anys, els organitzadors han convocat un concurs de textos teatrals per a robots i el 17 de maig podrem assistir a la representació d'alguna de les peces guanyadores, escrites per Jordi Casanovas, Hugo Álvarez i Gerard Freixes.

Formació

A més a més, es proposen dos cursos relacionats amb el cicle: d'una banda, l'artista electrònica Mónica Rikić imparteix un curs de creació escènica del 9 al 12 de maig. Mitjançant el desenvolupament creatiu de dispositius robòtics simples, experimentarem amb la tecnologia per crear noves relacions alternatives amb els artefactes electrònics. De l'altra, el 7 de maig les integrants del projecte CosiCosa faran un taller destinat a nois i noies de 12 a 14 anys. Coloms, violetes i màquines intel·ligents: cocreant amb sistemes no humans explorarà les possibilitats creatives i lúdiques de crear juntament amb sistemes no humans a partir de la mescla entre art, ciència, tecnologia i imaginació.

Publicacions

Amb motiu del cicle Màquina Persona, la Sala Beckett publica el text L'altre, de Roc Esquius. El llibre es podrà adquirir a les taquilles del teatre i en algunes llibreries especialitzades.