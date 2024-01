Se usan para casi todo: acceder al banco, al correo, al ordenador, a las redes sociales…, pero ¿qué seguridad ofrecen? Si las contraseñas no tienen la extensión y la combinación de letras, números y símbolos que los expertos recomiendan, podrían hackearlas en lo que se tarda en hacer un café. Así lo concluye un reciente estudio de la compañía de seguridad cibernética Hive Systems, que afirma que las contraseñas con menos de doce caracteres se pueden hackear al instante si solo contienen números. Y algo parecido ocurre en el caso de que solo estén formadas por letras minúsculas.

¿Y si se incluyen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos? Entonces la situación cambia, aunque se sigue estando desprotegido si se opta por una contraseña corta. De hecho, al hacker solo le haría falta algo más de paciencia: en caso de que no tenga más de ocho caracteres, en 39 minutos podría dar con ella. Por el contrario, si se usa una combinación de 12 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, los hackers tardarían nada menos que 3.000 años en averiguarla.

¿Cuál es entonces la extensión y combinación recomendadas para estar lo suficientemente protegidos sin tener que contar con una gran memoria para recordarla? "Si hay números, letras y símbolos especiales como +, -, (, $, @, €... , a partir de diez caracteres ya se considera que, con los ordenadores actuales, el tiempo necesario para encontrar la contraseña, si no es una palabra conocida, es suficiente como para no perder el tiempo intentándolo", explica Jordi Serra, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, que añade que todo depende de cómo esté construida esa contraseña. "Si es a partir de palabras que están en el diccionario, no es muy relevante la longitud. Hay herramientas que prueban combinaciones de palabras conocidas agregando también fechas. Para el resto, lo que se hace es crear combinaciones de letras y números, e ir probando. Cuantas más letras tenga, más combinaciones posibles se deberán probar hasta encontrar la buena".