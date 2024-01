Es fan servir per a gairebé tot: accedir al banc, al correu, a l'ordinador, a les xarxes socials…, però quina seguretat ofereixen? Si les contrasenyes no tenen l'extensió i la combinació de lletres, xifres i símbols que els experts recomanen, podrien hackejar-les en un tres i no res. A aquesta conclusió arriba un estudi recent de la companyia de seguretat cibernètica Hive Systems, que afirma que les contrasenyes amb menys de dotze caràcters es poden hackejar a l'instant si només contenen xifres. I una cosa semblant passa en el cas que només estiguin formades per lletres minúscules.

I si s'inclouen majúscules, minúscules, xifres i símbols? Llavors la situació canvia, encara que es continua estant desprotegit si s'opta per una contrasenya curta. De fet, al hacker només li caldria una mica més de paciència: en cas que no tingui més de vuit caràcters, podria trobar-la en 39 minuts. Per contra, si s'empra una combinació de 12 caràcters amb majúscules, minúscules, xifres i símbols, els hackers trigarien ni més ni menys que 3.000 anys a esbrinar-la.

Quina és, llavors, l'extensió i la combinació recomanades per estar prou protegits sense haver de tenir una gran memòria per recordar-la? "Si hi ha xifres, lletres i símbols especials com ara +, -, (, $, @, €... , a partir de deu caràcters ja es considera que, amb els ordinadors actuals, el temps necessari per trobar la contrasenya, si no es tracta d'una paraula coneguda, és suficient per no perdre el temps intentant-ho", explica Jordi Serra, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, que afegeix que tot depèn de com estigui construïda aquesta contrasenya. "Si es fa a partir de paraules que són al diccionari, no és gaire rellevant la longitud. Hi ha eines que assagen combinacions de paraules conegudes agregant-hi també dates. Per a la resta, el que es fa és crear combinacions de lletres i xifres, i anar provant. Com més lletres tingui, més combinacions possibles s'hauran de comprovar fins a trobar la bona."