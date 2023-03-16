Las claves para el empleo en Málaga: emprendimiento, generación de talento e innovación orientada la industria

El nuevo perfil del trabajador especializado

Jesús Amores, que reconoció que Vodafone "aspira a ser el principal empleador de Málaga", explicó también que, más allá de los perfiles denominados tecnológicos, el Vodafone Innovation Hub demanda profesionales de la comunicación y el marketing (publicistas, diseñadores gráficos, etcétera); eso sí, siempre dentro del entorno de la familiarización con las TIC. Este cada vez más demandado perfil de trabajador no solo tiene ante sí un horizonte prometedor en Málaga —en pocas semanas se inaugura el DES-Digital Enterprise Show, uno de los grandes eventos sobre transformación digital del sur de Europa—, sino que también amplía su oferta formativa con la presencia física de la UOC, primera universidad en línea del mundo y con cerca de una treintena de titulaciones en el área de Informática, Multimedia y Telecomunicación, cuya presencia favorece la creación de empleo local cualificado y, a la vez, formado en la propia ciudad.

En un contexto sociolaboral en el que, como mencionaba la propia Fitó, “estamos obligados a reinventarnos constantemente como parte del cambio de modelo productivo”, la educación superior online es una herramienta más para reciclarse. Más aún cuando, dentro o fuera del ámbito puramente tecnológico, la utilización de las TIC se reconoce como una competencia transversal que se valora muy positivamente en cualquier empleo.

En la mesa redonda se habló de la transferencia de conocimiento y de su transversalidad, donde el cambio de paradigma ya ha llegado: «La universidad no tiene la capacidad única de generar conocimiento: el conocimiento se tiene que desplazar hacia los sitios en los que pasan cosas, conectar el conocimiento con la actividad productiva”, declaró Fitó. En ese sentido, Amores incidió en esa colaboración híbrida entre industria y universidad: "Ni todo el peso de la formación debe recaer en nosotros ni todo el de la innovación debe hacerlo en la universidad".

Málaga como localización de la nueva industria tecnológica europea

"Nuestro centro", señaló Amores, "no solo va a dar servicio a Europa, sino también al mundo entero. De aquí van a salir el 6G y el 7G, y alguno de vuestros hijos va a crear esta tecnología". De nuevo, la universidad se convirtió en un referente para culminar este proceso transformador: "Necesitamos que las nuevas generaciones de estudiantes estén preparados, porque esto se tiene que hacer en un sistema conectado con la universidad”. «Disponer de talento estratégico es fundamental: la tecnología sin personas no funciona”, insistió Fitó.