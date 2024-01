La estrategia de la UOC, en línea con la hoja de ruta de la UNESCO de los próximos años

Una semana mundial de la educación superior para una UOC global

Con motivo de la WHEC2022, numerosas universidades e instituciones de todo el mundo se han citado en Barcelona y muchas de ellas han aprovechado la ocasión para encontrarse con el equipo de la UOC a fin de explorar posibilidades de colaboración o consolidar las opciones existentes.

Durante estos días, la UOC ha recibido la visita de la Universidad del Valle y la Universidad del Quindío , de Colombia; del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey , de México; de la Universidad del Pacífico , de Perú, y de la Universidad Tecnológica de Uruguay . "Muchas universidades de América Latina tienen la UOC como referente y quieren trabajar con nosotros. Se nos acercan para conocer mejor el nuestro modelo en línea y la innovación pedagógica que impulsamos, así como para solicitarnos acompañamiento en su proceso de transformación digital ", subraya la directora del Área de Globalización y Cooperación de la UOC, Gemma Xarles Jubany.

La UOC también ha tenido una presencia muy activa en varios encuentros, reuniones bilaterales y eventos, como el Encuentro Iberoamérica - Unión Europea, organizado por la Secretaría General Iberoamericana ( SEGIB ) y la Universidad de Barcelona; la conferencia "Las universidades y aprendizaje a lo largo de la vida", organizada por el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) , el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) y la Universidad de Barcelona; el debate "Educación superior y ODS: perspectivas interregionales", organizado por Obreal , German Academic Exchange Service (DAAD), el espacio Enlaces y la Asociación de Universidades Africanas (AAU), o la reunión con las secretarías de educación superior de los gobiernos de Argentina y de Chile, organizada por la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) y la red Obreal .

En concreto, el rector de la UOC, Josep A. Planell, participó en el encuentro iberoamericano citado anteriormente para explicar las claves para transformar digitalmente las universidades; la vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC, Marta Aymerich, intervino en la jornada Diálogos en el Horizonte (Scanning) "Four-stranded dialogues"; la vicerrectora de Globalización y Cooperación, Pastora Martínez Samper, fue invitada a la fila 0 de la sesión "Navigating digital disruption in higher education: Insights for the journey", organizada por el Massachusetts Institute of Technology en la WHEC2022, y el catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC Josep Maria Duart fue ponente de la mesa redonda " Role of Open Universities in Transforming Higher Education ", también en la WHEC2022. Finalmente, Rachel Palmen, investigadora del grupo GENTIC del Internet Interdisciplinary Institute (IN3), también contribuyó a los contenidos de la conferencia participando en la videoponencia " Contribuciones de los planes y programas de igualdad de género en universidades de América Latina para los futuros de la educación superior ", presentada por la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina de la FLACSO Argentina.