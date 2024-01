L'estratègia de la UOC, en línia amb el full de ruta de la UNESCO dels pròxims anys

Una setmana mundial de l'educació superior per a una UOC global

Amb motiu de la WHEC2022, nombroses universitats i institucions d'arreu del món s'han citat a Barcelona i moltes han aprofitat l'ocasió per trobar-se amb l'equip de la UOC a fi d'explorar possibilitats de col·laboració o consolidar les opcions existents.

Aquests dies, la UOC ha rebut la visita de la Universitat del Valle i la Universitat del Quindío , de Colòmbia; de l' Institut Tecnològic i d'Estudis Superiors de Monterrey , de Mèxic; de la Universitat del Pacífic , del Perú, i de la Universitat Tecnològica de l'Uruguai . "Moltes universitats de l'Amèrica Llatina tenen la UOC com a referent i volen treballar amb nosaltres. Se'ns acosten per conèixer més bé el nostre model en línia i la innovació pedagògica que impulsem, així com per sol·licitar-nos acompanyament en el seu procés de transformació digital ", subratlla la directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC, Gemma Xarles Jubany.

La UOC també ha tingut una presència molt activa en diferents trobades, reunions bilaterals i esdeveniments, com ara la Trobada Iberoamèrica - Unió Europea, organitzada per la Secretaria General Iberoamericana ( SEGIB ) i la Universitat de Barcelona; la conferència "Universitats i aprenentatge al llarg de la vida", organitzada pel Ministeri d'Universitats, el Ministeri de Treball i Economia Social, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) , el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) i la Universitat de Barcelona; el debat "Educació superior i ODS: perspectives interregionals", organitzat per Obreal , German Academic Exchange Service (DAAD), l' espai Enlaces i l' Associació d'Universitats Africanes (AAU), o la reunió amb les secretaries d'educació superior dels governs de l'Argentina i de Xile, organitzada per l’ Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i la xarxa Obreal .

En concret, el rector de la UOC, Josep A. Planell, va participar en la trobada iberoamericana citada anteriorment per explicar les claus per transformar digitalment les universitats; la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, Marta Aymerich, va intervenir en la jornada Diàlegs en l'Horitzó (Scanning) "Four-stranded dialogues"; la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez Samper, va ser convidada a la fila 0 de la sessió "Navigating digital disruption in higher education: Insights for the journey", organitzada pel Massachusetts Institute of Technology a la WHEC2022, i el catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC Josep Maria Duart va ser ponent de la taula rodona "Role of Open Universities in Transforming Higher Education", també a la WHEC2022. Finalment, Rachel Palmen, investigadora del grup GENTIC de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), també va contribuir als continguts de la conferència participant en la videoponència "Contribuciones de los planes y programas de igualdad de género en universidades de América Latina para los futuros de la educación superior", presentada per la Càtedra Regional UNESCO Dona, Ciència i Tecnologia a l'Amèrica Llatina de la FLACSO Argentina.