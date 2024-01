Automatizando la extracción de contenido de los CMS

El modelo desarrollado por Giner —junto con sus compañeros de grupo Abel Gómez y Jordi Cabot, investigador ICREA y líder del SOM Research Lab— permite simplificar mucho el proceso de desarrollo de una nueva aplicación y, a su vez, genera importantes ahorros de tiempo y recursos. El proceso, diseñado gracias a la financiación de los proyectos europeos AIDOaRT y TRANSACT, persigue extraer y representar de forma clara y automática el modelo de CMS para facilitar su uso como fuente de información. Además, la propuesta tecnológica de los investigadores del IN3 tiene como objetivo generar el código que sirva de unión entre el CMS y el desarrollo de las nuevas aplicaciones.

Para lograrlo, el primer paso es dar a la herramienta la dirección y las credenciales de acceso al CMS. Una vez dentro, esta lee la API, la entiende y, mediante un proceso de ingeniería inversa, representa de forma estándar la estructura y las librerías de contenido del CMS. A partir de ahí, genera, también automáticamente, el código del conector mediante el cual se van a comunicar el CMS y la nueva aplicación móvil en desarrollo.

"Es una forma de estandarizar el proceso intermedio entre los CMS y la aplicación final", subraya Joan Giner. "Su mayor beneficio es, de hecho, la propia estandarización. Estamos hablando de un proceso que se repite muchas veces en las organizaciones que manejan contenido; un proceso que, cada vez que se hace, implica montar un equipo de desarrollo específico que supone el gasto de una serie de recursos y que, además, puede generar errores. Al automatizarse, se simplifica todo y se gana escalabilidad".

Así, este modelo de automatización de la extracción de contenido de los CMS apuesta por la escalabilidad, ya que, una vez creado el esquema y el código del CMS, este puede reutilizarse el número de veces que sea necesario e integrarse en futuros proyectos de desarrollo sin que suponga un coste extra.

Además, los investigadores apuntan que es un modelo automático que genera las librerías de contenido sin errores, ya que, si el trabajo se hace de forma manual, los desarrolladores siempre pueden cometer algún error en alguna línea de código.

"Los sistemas de gestión de contenido son una fuente de contenido muy importante en internet. Estamos permitiendo estandarizar el acceso a los CMS, igual que en su momento se estandarizó el acceso a las bases de datos", afirma Joan Giner. "De cara al futuro, este modelo incluso podría utilizarse para convertir los CMS en una nueva fuente de datos con la que puedan entrenarse sistemas de inteligencia artificial", concluye el experto.

Giner-Miguelez, J., Gómez, A., Cabot, J. (2022). Enabling Content Management Systems as an Information Source in Model-Driven Projects. In: Guizzardi, R., Ralyté, J., Franch, X. (eds) Research Challenges in Information Science. RCIS 2022. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 446. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05760-1_30

Esta investigación de la UOC favorece el objetivo de desarrollo sostenible ( ODS ) 9 , industria, innovación e infraestructura.

El proyecto AIDOaRT ha sido financiado por la empresa común Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL Joint Undertaking) por medio del acuerdo de subvención n.º 101007350. ECSEL Joint Undertaking cuenta con el apoyo del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y de Suecia, Austria, República Checa, Finlandia, Italia y España.

El proyecto TRANSACT está financiado por el programa europeo ECSEL Joint Undertaking (JU), en virtud del acuerdo de subvención n.º 101007260. El JU está apoyado por el programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea y por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Noruega, los Países Bajos y Polonia.

