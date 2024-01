Rejuvenecer las audiencias

Según datos de Ivoox , el 51 % de los españoles ya consumen podcast, y un 33 % está fidelizado al formato, pues lo escucha con bastante frecuencia. Solo el 16 % confiesa que aún no se ha animado a escucharlos. Con estos datos sobre la mesa, es un hecho que el formato podcast se sostiene de forma sólida y se posiciona como uno de los más rentables del momento. Además, este crecimiento también se debe al hecho de que el formato cada vez ha ido ganando más peso y madurez, con la creación de nuevas plataformas de producción y distribución en el mercado, como la inclusión del podcasting en la radio o en la prensa digital.

La audiencia del podcast es amplia y variada. Según el estudio de Ivoox, los oyentes tienen entre 25 y 64 años, y el 75 % trabaja. Además, casi la mitad tienen estudios universitarios y el 21 % cuenta con un posgrado. La mayoría prefiere escuchar podcast mientras hace las tareas del hogar o descansa; muchos los escuchan cuando pasean, conducen o van en transporte público, y un 44 % afirma que los escucha mientras trabaja. "Las generaciones más jóvenes son multipantalla, viven rodeadas de muchos estímulos y les es complicado concentrar toda su atención en una única cosa; el podcast es portabilidad, de modo que pueden estar con el móvil mientras escuchan un programa", afirma Ollé. Mientras Martínez añade, "el podcast, acompaña, se siente como un hogar, y esta sensación favorece a la vez la credibilidad y el mensaje se siente como más personal".

Variedad de programas y temáticas

Cómo indica Ollé, "hay una gran variedad de programas y temáticas: la oferta es muy variada". Por tipos de contenido, y como recoge el II Estudio de voz y audio en España , realizado por Prodigioso Volcán, el entretenimiento está a la cabeza (41,5 %), seguido del humor (35 %), la cultura (33,3 %) y la música (32,3 %). Destaca también el empujón en los temas de divulgación. Asimismo, dentro de este universo, también existen los audiolibros, que tienen una cuota de popularidad del 88,4 %. No obstante, según el mismo informe, los audiolibros no se escuchan tanto como los podcast.