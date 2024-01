Rejovenir les audiències

Segons dades d'un estudi d' Ivoox , el 51 % dels espanyols ja consumeixen podcasts, i un 33 % és fidel al format, perquè l'escolta amb força freqüència. Només el 16 % confessa que encara no s'ha animat a escoltar aquesta mena de productes. Amb aquestes dades sobre la taula, és un fet que el format podcast se sosté de manera sòlida i es posiciona com un dels més rendibles del moment. A més, aquest creixement també es deu al fet que el format cada vegada ha anat guanyant més pes i maduresa, amb la creació de noves plataformes de producció i distribució al mercat, com la inclusió del podcàsting a la ràdio o a la premsa digital.

L'audiència del podcast és àmplia i variada. Segons l'estudi d'Ivoox, els oients tenen entre 25 i 64 anys, i el 75 % treballa. A més, gairebé la meitat tenen estudis universitaris i el 21 % té un postgrau. La majoria prefereixen escoltar podcasts mentre fan les tasques de la llar o descansen; molts els escolten quan passegen, condueixen o van en transport públic, i el 44 % afirma que els escolta mentre treballa. "Les generacions més joves són multipantalla, viuen envoltades de molts estímuls i els és complicat concentrar tota l'atenció en una única cosa; el pòdcast és portabilitat, de manera que poden fer servir el mòbil mentre escolten un programa", afirma Ollé. Mentre Martínez afegeix, "el podcast, acompanya, es sent com una llar, i aquesta sensació afavoreix la credibilitat i a més a més, el missatge és més personal".

Varietat de programes i temàtiques

Com indica Ollé, "hi ha una gran varietat de programes i temàtiques: l'oferta és molt variada". Per tipus de contingut, i com recull el II Estudio de voz y audio en España , elaborat per Prodigioso Volcán, l'entreteniment està al capdavant (41,5 %), seguit de l'humor (35 %), la cultura (33,3 %) i la música (32,3 %). També destaca l'impuls en els temes de divulgació. Així mateix, dins d'aquest univers, també hi ha els audiollibres, que tenen una quota de popularitat del 88,4 %. No obstant això, segons l'informe de Prodigioso Volcán, els audiollibres no s'escolten tant com els podcasts.