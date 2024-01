Reducir la exclusión financiera: inmigrantes y tercera edad

Para Rosana Pérez Gurrea, abogada, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC y vocal de la Subcomisión sobre Derechos de los Consumidores del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), esta reforma supone "combatir la exclusión financiera, porque pagar con tarjeta de crédito no está hecho para todos los públicos". También en la misma línea, Ruiz Dotras entiende que hay que proteger aquellos colectivos más vulnerables, no tan familiarizados con la tecnología. "Muchas personas mayores no hacen uso de la tarjeta o, a veces, ni siquiera la tienen y van con su libreta; no aceptar efectivo es una exclusión, y cuando se redacta una ley es para incluir a todo el mundo", explica la experta.

Además, Ruiz Dotras incide en otro colectivo que también se ve beneficiado con esta reforma. "Muchos inmigrantes, cuando llegan, no pueden tener una cuenta bancaria, ya que se dedican a la obra o a los cuidados del hogar y les pagan en negro; esta gente se sustenta con el dinero físico, de modo que negarles esta forma de pago es complicarles que se puedan mantener", reflexiona.