Aquesta reforma afavoreix el blanqueig?

Per a Ruiz Dotras, aquesta reforma comporta mantenir l'economia submergida. "A Espanya té un pes important, a l'Estat també li interessa que hi hagi moviment i despesa amb aquests diners", afirma. No obstant això, perseguir els diners en negre també és un dels reptes del Govern. Fa només un mes, el Congrés dels Diputats va aprovar la llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que inclou mesures com la limitació dels pagaments en efectiu a 1.000 euros (anteriorment, estaven limitats a 2.500 euros) o la prohibició de les amnisties fiscals.

No obstant això, com recorda Ruiz Dotras, "la intenció a llarg termini és reduir els diners en negre, posar-hi fi, però no es pot tallar de soca-rel un fenomen com aquest, també molt vinculat a la mena de societat i cultura del país".

Espanya i l'efectiu

Tot i que la targeta s'ha imposat com a mètode de pagament, encara queden franges d'edat que prefereixen la moneda. És el cas de la gent gran, com s'ha comentat. No obstant això, els joves d'entre 18 i 24 anys també prefereixen l'efectiu, tal com reflecteix una enquesta duta a terme pel Banc d'Espanya .

A més, és l'opció més habitual als municipis de menys de 100.000 habitants (un 37,5 %). Com assenyala l'entitat, el descens en l'ús d'efectiu com a mitjà de pagament és sostingut des del 2014, quan gairebé un 80 % dels enquestats el tenia com a primera opció. Des de llavors, l'ús de targetes de dèbit s'imposa com a primera opció. Es tracta d'una situació que no té pinta de canviar, ja que el 40 % de les persones entrevistades preveuen fer servir mitjans de pagament lligats a les noves tecnologies o augmentar-ne l'ús, enfront del 24 % que declarava aquesta intenció el 2019.

Països sense moneda

"A Europa, encara impera la idea que s'ha de protegir l'efectiu, tot i que molts països consideren que seria molt més fàcil eliminar-lo del tot. Però encara hi ha moltes generacions que no estan habituades al pagament amb targeta; quan desapareguin, ja no hi haurà tant d'interès a protegir l'efectiu", incideix Ruiz Dotras. De fet, hi ha països en què la moneda ha quedat obsoleta. A Suècia, el 95 % de les compres al detall ja es fan sense efectiu, i moltes sucursals bancàries no accepten ni ofereixen bitllets i monedes. El pagament amb targeta i amb el mòbil està tan generalitzat que moltes esglésies l'accepten com a mitjà per fer donacions, i fins i tot les persones sense sostre fan servir aquest mètode de pagament.

Un altre cas semblant és el de Noruega, en què es produeix una situació similar: només el 10 % de les operacions es fan amb diners en efectiu, i amb prou feines el 3 % dels diners que gestiona el país són físics. Fora d'Europa, estats com el Canadà lideren el rànquing de països cashless, que s'han proposat eliminar l'efectiu els pròxims anys.