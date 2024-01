Microgordofobias, los prejuicios sutiles contra los kilos de más

Depresión, ansiedad y trastornos de la conducta alimentaria

Quienes padecen sobrepeso u obesidad pueden desarrollar sintomatología ansiosa y un bajo estado de ánimo "que puede desembocar en un trastorno depresivo y en un trastorno alimentario, entre otras patologías psiquiátricas", añade Gordóvil. "No somos conscientes del sufrimiento que todos estos prejuicios pueden ocasionarles", afirma la experta. Cuando hablamos de estos prejuicios, estructuralmente muy arraigados, estamos hablando de gordofobia.

"En la sociedad liberal occidental, una persona obesa no se corresponde con el modelo de sujeto de explotación y del rendimiento", explica Ferran Giménez. El concepto de sujeto del rendimiento, acuñado por el filósofo coreano Byung-Chul Han, conecta con la idea de que no somos sujetos libres, sino que determinados estándares (trabajo, salud y consumismo) nos esclavizan en una sociedad mercantilista e individualista como la nuestra. "Los gimnasios, la ropa o los superalimentos forman parte de una gran parafernalia dirigida a que seamos sujetos de consumo. La presión estética es enorme y quienes no se ajustan a este modelo son inmediatamente señalados", añade Giménez. "Los menores son un reflejo del mundo que los rodea, tanto de sus referentes más cercanos como de los medios de comunicación y de la sociedad de consumo en general. De pequeños, solo juegan con muñecas hiperdelgadas porque no existen muñecas con sobrepeso; en las películas, si hay un personaje gordo, encarna prototipos de malo o de payaso, lo que les hace asumir que ser gordo es una condición indeseable y reprobable", afirma Amalia Gordóvil.

La adolescencia, una etapa crítica

Aunque, como indica Gordóvil, hay "personas muy resilientes o que han hecho un buen trabajo para sobrevivir a tales injusticias", la adolescencia es un periodo crítico en lo que a gordofobia se refiere. Por una parte, los adolescentes con sobrepeso "se sienten cuestionados en cuanto a sus hábitos de consumo, algo que interiorizan y que ataca a su autoestima y confianza", comenta Giménez. Por otra, la necesidad de pertenencia al grupo —tan necesaria en este tramo de edad—, sumada a la continua exposición en redes sociales, hace que la gordofobia lo impregne todo y las consecuencias puedan ir desde apartarse de esos jóvenes hasta hacerles la vida imposible en WhatsApp o Instagram. "Un niño o un adolescente puede insultar a una persona gorda, si así lo ha escuchado en casa o en su serie favorita. Y los que no lo hagan quizá optarán por alejarse de la persona gorda de la clase para que no los relacionen con ella", incide Gordóvil.