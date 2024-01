Micrograssofòbies, els prejudicis subtils contra els quilos de més

Depressió, ansietat i trastorns de la conducta alimentària

Les persones amb sobrepès o obesitat poden desenvolupar simptomatologia ansiosa i un baix estat d'ànim "que pot donar lloc a un trastorn depressiu i a un trastorn alimentari, entre altres patologies psiquiàtriques", afegeix Gordóvil. "No som conscients del patiment que tots aquests prejudicis els poden causar", afirma l'experta. Quan ens referim a aquests prejudicis, estructuralment molt arrelats, parlem de grassofòbia.

"En la societat liberal occidental, una persona obesa no es correspon amb el model de subjecte d'explotació i del rendiment", explica Ferran Giménez. El concepte de subjecte del rendiment, encunyat pel filòsof coreà Byung-Chul Han, connecta amb la idea que no som subjectes lliures, sinó que determinats estàndards (feina, salut i consumisme) ens esclavitzen en una societat mercantilista i individualista com la nostra. "Els gimnasos, la roba o els superaliments formen part d'una gran parafernàlia orientada a fer que siguem subjectes de consum. La pressió estètica és enorme i les persones que no s'ajusten a aquest model són assenyalades immediatament", afegeix Giménez. "Els menors són un reflex del món que els envolta, tant dels seus referents més pròxims com dels mitjans de comunicació i de la societat de consum en general. De petits només juguen amb nines hiperprimes perquè no hi ha nines amb sobrepès; a les pel·lícules, si hi ha un personatge gras, encarna el prototipus de dolent o de pallasso, cosa que els fa assumir que estar gras és una condició indesitjable i reprovable", diu Amalia Gordóvil.

L'adolescència, una etapa crítica

Tot i que, com indica Gordóvil, hi ha "persones molt resilients o que han fet una bona feina per sobreviure a aquestes injustícies", l'adolescència és un període crític pel que fa a la grassofòbia. D'una banda, els adolescents amb sobrepès "se senten qüestionats quant als seus hàbits de consum, cosa que interioritzen i que els afecta l'autoestima i la confiança", comenta Giménez. De l'altra, la necessitat de pertinença al grup —tan necessària en aquesta franja d'edat—, sumada a la contínua exposició a les xarxes socials, fa que la grassofòbia ho impregni tot i les conseqüències puguin anar des del fet d'apartar-se d'aquests joves fins a fer-los la vida impossible per WhatsApp o Instagram. "Un nen o un adolescent pot insultar una persona grassa, si és el que ha sentit a casa o a la seva sèrie preferida. I els que no ho facin potser optaran per allunyar-se de la persona grassa de la classe perquè no els relacionin amb ella", incideix Gordóvil.