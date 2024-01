La UOC, entre las diez mejores universidades del Estado, según el ranquin de Times Higher Education

La UOC aparece por quinta vez en la prestigiosa lista de las mejores universidades del mundo que cada año elabora Times Higher Education (THE), y lo hace escalando posiciones. En esta edición, correspondiente a 2023, THE sitúa la UOC en la franja 501-600 de las 1.799 instituciones de todo el mundo analizadas este año, mientras que en la pasada edición estaba en la franja 601-800. Este dato sitúa la UOC entre las diez mejores universidades del Estado español. El THE World University Rankings es, junto con el de Shanghai y el QS, uno de los ránquines más prestigiosos y transparentes que existen en el ámbito de la educación superior.

En la prestigiosa lista mundial, la UOC solo tiene por delante seis universidades del Estado: la Universidad de Barcelona (que se sitúa en el puesto 182), la Universitat Autònoma de Barcelona (183), la Universidad Pompeu Fabra (186), la Universidad de Navarra (251-300), la Universidad Autónoma de Madrid (301-350) y la Universidad Complutense de Madrid (401-500). La UOC comparte clasificación con otras tres universidades: la Universidad Ramon Llull, la Universitat de València y la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña.

La UOC es la universidad en línea del Estado mejor posicionada en este ranquin. A escala mundial, la UOC supera la Open University del Reino Unido, que está en la franja 601-800.