La UOC, entre les deu millors universitats de l'Estat, segons el rànquing del Times Higher Education

La UOC apareix per cinquena vegada en la prestigiosa llista de les millors universitats del món que cada any elabora el Times Higher Education (THE), i ho fa escalant posicions. En aquesta edició, corresponent al 2023, el THE situa la UOC en la franja 501-600 de les 1.799 institucions de tot el món analitzades enguany, mentre que en l'edició passada estava en la franja 601-800. Aquesta dada situa la UOC entre les deu millors universitats de l'Estat espanyol. El THE World University Rankings és, juntament amb el de Shanghai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior.

En la prestigiosa llista mundial, la UOC només té al davant sis universitats de l'Estat: la Universitat de Barcelona (que se situa en el lloc 182), la Universitat Autònoma de Barcelona (183), la Universitat Pompeu Fabra (186), la Universitat de Navarra (251-300), la Universitat Autònoma de Madrid (301-350) i la Universitat Complutense de Madrid (401-500). La UOC comparteix classificació amb tres universitats més: la Universitat Ramon Llull, la Universitat de València i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

En aquesta edició, la UOC és la universitat en línia de l’Estat millor posicionada en aquest rànquing. A escala mundial, la UOC supera l'Open University del Regne Unit, que està en la franja 601-800.