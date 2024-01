La pandemia de la COVID-19 propició la extensión del teletrabajo e impulsó que muchas empresas adoptaran el formato virtual para las estancias de prácticas de los estudiantes: Microsoft, por ejemplo, transformó en virtual el 92 % de su oferta de prácticas en verano de 2020. Sin embargo, las investigaciones de las tendencias educativas subrayan que el fenómeno se inició una década antes y que crecerá de forma importante en los próximos años.

La extensión de la formación en línea, que llega a más de 1.200 millones de personas de todo el mundo, y la digitalización del mercado laboral —que ha hecho surgir nuevas profesiones y nuevos tipos de empresa, y ha propiciado el teletrabajo en formas muy variadas— son los factores que impulsan el desarrollo de este modelo de prácticas a distancia.

La importancia de las prácticas para encontrar trabajo y mejorar la situación profesional es incuestionable, como demuestran las cifras de la UOC. Según datos de un estudio interno del curso 2019-2020, un 93 % de los graduados y un 94 % de los titulados de máster tenían trabajo, y casi un 83 % consideraba que las prácticas no curriculares facilitadas por la universidad habían sido fundamentales para encontrar empleo o mejorar su situación profesional. Un 40 % de las prácticas del estudiantado de la UOC se hacen en formato semipresencial o virtual, una cifra que crece año tras año.

Expertos y estudiantes subrayan que las prácticas virtuales ofrecen más flexibilidad, lo que facilita combinar las prácticas con los estudios u otras necesidades personales. Para las empresas, esta modalidad permite tener personal en prácticas durante todo el año y no tener que concentrar las estancias en periodos no lectivos. La virtualidad permite también romper fronteras y que el estudiante pueda acceder a prácticas en empresas de otros países o regiones a las que no podría presentarse si tuviera que desplazarse, por límites de disponibilidad o cuestiones económicas (gastos de viajes y alojamiento). Este aspecto es especialmente importante para estudiantes de zonas rurales o de países menos desarrollados, que muy a menudo no cuentan con el tipo de empresas que ofrecen cargos que encajen con sus intereses y formación. Además, ofrece al estudiantado en general la oportunidad de adquirir un bagaje internacional muy valioso.

La UOC, que considera el fomento de la empleabilidad de su estudiantado un eje estratégico de su tarea y que gestiona más de 7.000 estancias de prácticas al año, organiza desde 2020 la Feria Virtual de Empleo, en la que también se ha podido constatar el crecimiento de esta tendencia. "Al menos el 35 % de las 170 empresas que participan en la edición que se celebrará los días 16 y 17 de noviembre ofrecen prácticas virtuales o semipresenciales, si bien el 60 % de las demandas son directamente de ofertas laborales, ámbito en el que la posibilidad de trabajar en remoto es cada vez más una realidad. Las prácticas virtuales o semipresenciales, además, son una opción para la cual nuestro estudiantado está especialmente preparado, ya que está habituado a trabajar y a relacionarse en entornos virtuales. Esto les ofrece un amplio conocimiento de la tecnología y la comunicación y, al mismo tiempo, les dota de las capacidades de autogestión, aprendizaje, automotivación y proactividad para resolver problemas", subraya Elisenda Farràs, directora del Área de Servicios de Orientación y Carrera Profesional y coordinadora de la feria.

En su edición de 2021, la Feria Virtual de Empleo reunió 150 empresas y 5.000 participantes. Se publicaron más de 740 ofertas de trabajo y prácticas, que recibieron alrededor de 5.000 solicitudes, y se realizaron unas veinte sesiones informativas y formativas y 45 presentaciones de empresa.

"Para nosotros, que asistimos a muchos eventos de este tipo, uno de los valores de la feria de la UOC es la gran cantidad de personas que contactan con nosotros y que se interesan por nuestras ofertas. En 2021 se presentaron 118 candidatos y llegamos a hacer 15 entrevistas durante los días de la feria", explica Paula Vink, responsable de recursos humanos de Macrotest, una empresa de I+D en tecnologías de la información que este año volverá a estar presente en la feria.

Otra empresa que participó en la edición del año pasado y que volverá a hacerlo este año es Hello Mr Lead, una compañía de marketing digital. Andrea Landi, estudiante del máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia, está haciendo prácticas 100 % en línea en esta empresa. "Trabajar en una empresa de marketing en línea me permite poner en práctica algunos de los aprendizajes del máster de gestión y estrategia de redes sociales que estoy cursando. Sin embargo, lo que más valoro es que las prácticas me permitan contar con una experiencia que en el futuro puede abrirme las puertas a otros lugares más ajustados a mis intereses. En cualquier caso, para mí la participación en la Feria Virtual de Empleo de la UOC fue un éxito", afirma.