La pandèmia de la COVID-19 va propiciar l'extensió del teletreball i va impulsar que moltes empreses adoptessin el format virtual per a les estades de pràctiques dels estudiants: Microsoft, per exemple, va transformar en virtual el 92 % de l'oferta de pràctiques l'estiu de 2020. Amb tot, les recerques de les tendències educatives subratllen que el fenomen va començar una dècada abans i que creixerà de manera important els pròxims anys.

L'extensió de la formació en línia, que arriba a més de 1.200 milions de persones d'arreu del món, i la digitalització del mercat laboral —que ha fet sorgir noves professions i nous tipus d'empresa, i ha propiciat el teletreball en formes molt diverses— són els factors que impulsen el desenvolupament d'aquest model de pràctiques a distància.

La importància de les pràctiques per trobar feina i millorar la situació professional és inqüestionable, com demostren les xifres de la UOC. Segons dades d'un estudi intern del curs 2019-2020, un 93 % dels graduats i un 94 % dels titulats de màster estaven ocupats, i quasi un 83 % considerava que les pràctiques no curriculars facilitades per la Universitat havien estat fonamentals per trobar feina o millorar la situació professional. Un 40 % de les pràctiques de l'estudiantat de la UOC es fan en format semipresencial o virtual, xifra que creix any rere any.

Experts i estudiants subratllen que les pràctiques virtuals ofereixen més flexibilitat, cosa que facilita combinar les pràctiques amb els estudis o amb altres necessitats personals. Per a les empreses, aquesta modalitat permet tenir personal en pràctiques tot l'any i no haver de concentrar les estades en períodes no lectius. La virtualitat també permet trencar fronteres i que l'estudiant pugui accedir a pràctiques en empreses d'altres països o regions a les quals no es podria presentar si s'hagués de desplaçar, per límits de disponibilitat o qüestions econòmiques (despeses de viatges i allotjament). Aquest aspecte és especialment important per a estudiants de zones rurals o de països menys desenvolupats, on molt sovint no hi ha el tipus d'empreses que ofereixen càrrecs que encaixin amb els seus interessos i formació. A més, ofereix a l'estudiantat en general l'oportunitat d'adquirir un bagatge internacional molt valuós.

La UOC, que considera el foment de l'ocupabilitat de l'estudiantat un eix estratègic de la seva tasca i que gestiona més de 7.000 estades de pràctiques cada any, organitza des del 2020 la Fira Virtual d'Ocupació, en què també s'ha pogut constatar el creixement d'aquesta tendència. "Almenys el 35 % de les 170 empreses que participen en l'edició que se celebrarà els dies 16 i 17 de novembre ofereixen pràctiques virtuals o semipresencials, per bé que el 60 % de les demandes són directament d'ofertes laborals, àmbit en què la possibilitat de treballar en remot és cada vegada més una realitat. Les pràctiques virtuals o semipresencials, a més, són una opció per a la qual el nostre estudiantat està especialment ben preparat, ja que està habituat a treballar i a relacionar-se en entorns virtuals. Això els ofereix un ampli coneixement de la tecnologia i la comunicació i, alhora, els dota de les capacitats d'autogestió, aprenentatge, automotivació i proactivitat per resoldre problemes", subratlla Elisenda Farràs, directora de l'Àrea de Serveis d'Orientació i Carrera Professional i coordinadora de la fira.

En l'edició del 2021, la Fira Virtual d'Ocupació va aplegar 150 empreses i 5.000 participants. S'hi van publicar més de 740 ofertes de feina i pràctiques, que van rebre entorn de 5.000 sol·licituds, i es van fer una vintena de sessions informatives i formatives i 45 presentacions d'empresa.

"Per a nosaltres, que anem a molts esdeveniments d'aquesta mena, un dels valors de la fira de la UOC és la gran quantitat de persones que contacten amb nosaltres i que s'interessen per les nostres ofertes. El 2021 s'hi van presentar 118 candidats i vam arribar a fer 15 entrevistes durant els dies de la fira", explica Paula Vink, responsable de recursos humans de Macrotest, una empresa d'R+D en tecnologies de la informació que enguany repeteix a la fira.

Una altra empresa que va participar en l'edició de l'any passat i que ho tornarà a fer enguany és Hello Mr Lead, una companyia de màrqueting digital. Andrea Landi, estudiant del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia, hi fa pràctiques 100 % en línia. "Treballar en una empresa de màrqueting en línia em permet posar en pràctica alguns dels aprenentatges del màster de gestió i estratègia de xarxes socials que estic cursant. Amb tot, el que valoro més és que les pràctiques em permetin adquirir una experiència que en el futur em pot obrir les portes a altres llocs més ajustats als meus interessos. En qualsevol cas, per a mi la participació en la Fira Virtual d'Ocupació de la UOC va ser un èxit", afirma.