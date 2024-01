¿Aprender ética por códigos o jugando?

El investigador opina que aprender sobre competencias éticas a través de códigos deontológicos "no funcionaría". En una fase de diseño de la tecnología se necesita "una visión holística" de dicha tecnología y "de los usuarios que la utilizarán". Esto, apunta, puede ser a través de ejemplos que permitan que el usuario se convierta en un espectador, que puede observar las complejidades de los casos que se le presentan y tener empatía sobre las decisiones que se toman.

Sin embargo, Casas Roma va un paso más allá y propone utilizar la interactividad para la enseñanza de competencias éticas a los alumnos, enfrentándolos a una aventura virtual que los convierte en protagonistas. La interactividad, subraya el investigador, "abre la puerta a emociones morales, elementos subjetivos, a un involucrarse genuino, a sentirse responsable". El investigador ya ha diseñado un prototipo de juego en este sentido.

El proyecto se basa en la creación de una narrativa virtual pensada para estudiantes de ingenierías para que se enfrenten a situaciones que constituyen dilemas morales. Por ejemplo, se les puede invitar a ponerse en la piel de un desarrollador que, en cierto momento, descubre que un programa que acaba de lanzar su compañía al mercado "puede tener unas consecuencias éticas no deseadas". "La gracia es que la narrativa no pretende enseñar lo que es o no es correcto; muchas veces en el mundo real no hay bastante información para decidir. El juego hace que el jugador tenga que escoger constantemente entre decisiones que apoyan unos principios éticos, o no, pero puede ser en detrimento de otros requerimientos que puede tener en aquella situación", explica Casas Roma.

Los videojuegos, un entorno seguro para enfrentarse a dilemas

El investigador explora así que los videojuegos se pueden convertir en "un entorno seguro para enfrentarse a dilemas y decisiones éticas que pueden ser difíciles" de resolver. Los videojuegos se transforman en "un espacio para que cada jugador/estudiante tenga un espacio para reflexionar, crear un ámbito para pensar cuáles pueden ser las consecuencias éticas de una decisión", añade Casas Roma.

El equipo investigador ha diseñado un prototipo, adaptable a varios ámbitos profesionales donde se puedan enfrentar a dilemas éticos. Casas Roma cita, por ejemplo, el mundo de la biomedicina. Con este prototipo, el participante tiene que tomar una serie de decisiones que afectan la historia y sus personajes de maneras diferentes. Las decisiones pueden afectar las relaciones que el protagonista tiene con otros personajes de la historia, pueden repercutir en los objetivos de la historia y pueden tener relación con principios éticos profesionales extraídos de códigos de conducta.

El videojuego plantea cuestiones en las que no siempre hay una solución correcta o no hay toda la información para discernir, a priori, cuál será la mejor decisión. "No buscamos que los participantes aprendan códigos de conducta concretos, sino que, para entender e intentar prever las posibles consecuencias de sus decisiones, se acostumbren a plantearse la dimensión ética de sus acciones en diferentes contextos profesionales", señala Casas Roma.

El prototipo de los investigadores de la UOC plantea unos espacios de reflexión para desarrollar competencias éticas de los participantes para trasladarlas en las tomas de decisiones del día a día de su práctica profesional.

Esta investigación favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 4, sobre educación de calidad; y 9, de industria, innovación e infraestructura.

