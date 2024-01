Aprendre ètica per codis o jugant?

L'investigador opina que aprendre sobre competències ètiques a través de codis deontològics "no funcionaria". En una fase de disseny de la tecnologia cal "una visió holística" d'aquesta tecnologia i "dels usuaris que la faran servir". Això, apunta, pot ser a través d'exemples que permetin que l'usuari es converteixi en un espectador, que pot observar les complexitats dels casos que se li presenten i tenir empatia sobre les decisions que es prenen.

Casas-Roma, però, va un pas més enllà i proposa fer servir la interactivitat per a l'ensenyament de competències ètiques als alumnes, enfrontant-los a una aventura virtual que els converteix en protagonistes. La interactivitat, subratlla l'investigador, "obre la porta a emocions morals, elements subjectius, a un involucrar-se genuí, a sentir-se responsable". L'investigador ja ha dissenyat un prototip de joc en aquest sentit.

El projecte es basa en la creació d'una narrativa virtual pensada per a estudiants d'enginyeries per posar-los davant de situacions que són dilemes morals. Per exemple, se'ls pot convidar a posar-se a la pell d'un desenvolupador que, en un moment determinat, descobreix que un programa que acaba de llançar al mercat la seva companyia "pot tenir unes conseqüències ètiques no desitjades". "La gràcia és que la narrativa no pretén ensenyar el que és o no és correcte; moltes vegades en el món real no hi ha prou informació per decidir. El joc constantment fa que el jugador hagi d'escollir entre decisions que donen suport a uns principis ètics, o no, però pot ser en detriment d'altres requeriments que pot tenir en aquella situació", explica Casas-Roma.

Els videojocs, un entorn segur per enfrontar-se a dilemes

L'investigador explora així que els videojocs es poden convertir en "un entorn segur per enfrontar-se a dilemes i decisions ètiques que poden ser difícils" de resoldre. Els videojocs es transformen en "un espai perquè cada jugador/estudiant tingui un espai per reflexionar, un àmbit per pensar quines poden ser les conseqüències ètiques d'una decisió", afegeix Casas-Roma.

L'equip investigador ha dissenyat un prototip, adaptable a diversos àmbits professionals, on es puguin trobar amb dilemes ètics. Casas-Roma esmenta, per exemple, el món de la biomedicina. Amb aquest prototip, el participant ha de prendre una sèrie de decisions que afecten la història i els seus personatges de maneres diferents. Les decisions poden afectar les relacions que el protagonista té amb altres personatges de la història, poden repercutir en els objectius de la història i poden tenir relació amb principis ètics professionals extrets de codis de conducta.

El videojoc planteja qüestions en les quals no sempre hi ha una solució correcta o no hi ha tota la informació per saber, a priori, quina serà la millor decisió que es pot prendre. "No cerquem que els participants aprenguin codis de conducta concrets, sinó que, per tal d'entendre i intentar preveure les possibles conseqüències de les seves decisions, s'acostumin a plantejar-se la dimensió ètica de les seves accions en diferents contextos professionals", assenyala Casas Roma.

El prototip dels investigadors de la UOC planteja uns espais de reflexió per desenvolupar competències ètiques dels participants per traslladar-les en les preses de decisions del dia a dia de la seva pràctica professional.

Aquesta recerca afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 4, sobre educació de qualitat; i 9, d'indústria, innovació i infraestructura.

