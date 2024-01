Sesiones participativas

En octubre se celebró una prueba piloto en el parque de les Glòries y en el patio de una escuela de Barcelona. Los talleres contaban con instalaciones efímeras, y se invitó a los niños a jugar y experimentar libremente. La observación de las respuestas sensoriales y psicomotoras de los niños, así como el análisis de sus inclinaciones por materiales y espacios concretos, ofrecieron información muy valiosa sobre las preferencias de juego y espacios que el proyecto quiere comprender.

Los resultados y aprendizajes de los talleres se revisaron en noviembre, en una serie de sesiones de discusión formadas por diferentes expertas. El objetivo fue acabar de definir la metodología de cocreación y la guía de diseño.

Socios del proyecto

El socio principal del proyecto es el grupo TURBA Lab (Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, un laboratorio con una amplia experiencia en la coordinación de proyectos de cocreación europeos. Algunos ejemplos de estas iniciativas son los proyectos Perform, COOLSCHOOLS, T-Factor y EPSN.

El Ayuntamiento de Barcelona participa en el proyecto a través del Área de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad y el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD).

También colabora en el proyecto el Instituto Global de Atención Integral del Neurodesarrollo (IGAIN), un centro de referencia nacional para el diagnóstico y el tratamiento de trastornos del neurodesarrollo. Este órgano forma a profesionales en TEA y acredita instrumentos de diagnóstico de TEA en América y Europa, además de ofrecer tratamiento basado en la evidencia para personas con TEA a lo largo del ciclo de vida.

Otro colaborador del proyecto es el Laboratorio de Emergencias Urbanas (LEMUR), una asociación interdisciplinaria internacional que genera espacios comunitarios de bienestar y promueve transiciones ecosociales a través de iniciativas educacionales y de investigación, con la integración de la arquitectura y la ingeniería medioambiental. Algunos ejemplos de sus proyectos son Arrels, El cos de la casa, De l'escola al mercat o La pell de la ciutat a Glòries.

Finalmente, el último colaborador del proyecto es el Instituto de Infancia y Adolescencia (IIAB), un instrumento público que hace de puente entre el conocimiento y la política pública para orientar las políticas locales que afectan a la infancia y acompañar a la administración en la transformación de la ciudad para hacerla más adecuada a los niños y niñas. Es la institución que coordina el despliegue del Plan del juego de Barcelona, una política pionera de fomento del juego en el espacio público.

El proyecto se presentó en el marco del llamamiento que hizo la Comisión Europea con el título Co-creation of public space through citizen engagement of the EIT New European Bauhaus Community, una campaña enmarcada en los objetivos del Pacto Verde Europeo, aprobado en 2020.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 10, sobre la reducción de las desigualdades y 11, comunidades y ciudades sostenibles .

