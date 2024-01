Por sexto año consecutivo, el Club de Creativos ha otorgado el premio Juan Mariano Mancebo al Joven Talento. Con este galardón, el club quiere honrar la memoria de Juan Mariano Mancebo, su primer presidente y, probablemente, el director que descubrió a más jóvenes creativos brillantes en este país. Este galardón significa un empujón en la carrera de jóvenes talentos que destacan no solo en el área creativa, sino en cualquier ámbito de la comunicación publicitaria. El premio Juan Mariano Mancebo cuenta con la colaboración de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que, para contribuir a la formación de los creativos, ofrece a los ganadores una beca para ampliar sus estudios. Este año, Alberto de Santos, director de arte, y Pita Sagra, copywriter creativo, han sido los elegidos con el anuncio de "She" para J&B en la agencia El Ruso de Rocky.

¿Qué supone para vosotros la obtención del premio Juan Mariano Mancebo al Joven Talento?

Siempre está bien que sigan viéndote como a alguien joven, pero que además te vean como a alguien talentoso ya es un auténtico orgullo. Además, es un premio supersencillo de entender, no es como cuando tienes que explicarle a alguien que no trabaja en publicidad que has ganado un bronce en la categoría de integrada. Se entiende a la primera, por eso ahora nuestras madres pueden presumir de hijos sin problemas.

Con estos premios, como el que habéis ganado, ¿pensáis que se le da más valor al equipo creativo que hay detrás de estas campañas?

La verdad es que siempre es gratificante que te reconozcan el trabajo y poner cara a las personas que hay detrás porque suele haber muchas idas y venidas y no siempre acaban en alegrías como estas. Por ello, premios como estos compensan esos momentos.

La campaña publicitaria navideña de "She" obtuvo una gran acogida por la sensibilidad y reivindicación que envuelve su mensaje. ¿Cómo surgió la idea?

Pues es una idea que comenzó hace ya un tiempo, en el verano de 2022, para ser exactos. En ese momento fue cuando nació la idea Orgullo de Pueblo, con la que J&B recorrió España para celebrar El Orgullo en los lugares donde hacía más falta: los pueblos. Después de una experiencia tan increíble, la marca decidió continuar apoyando al colectivo LGTBIQ+ también en Navidad. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que muchas personas del colectivo durante estas fiestas se sienten incómodas o rechazadas por sus propias familias. Por eso quisimos contar un cuento navideño desde un punto de vista más optimista y tierno, con el que cualquiera pudiese empatizar para que el mensaje de apoyo llegase al mayor número de personas.

¿Qué claves hay para conectar con el público y que les llegue el mensaje de la marca?

A nosotros nos gusta decir siempre que es importante no perder la comunicación desde el insight, aquello que todos o casi todos hemos vivido o sentido y, por tanto, podemos simpatizar con ello. En "She", todos reconocemos ese momento de volver a casa en Navidad y enfrentarte a diferentes prejuicios desde el círculo familiar, así que creemos que fue un punto clave que todo el mundo pudiese ponerse en el lugar del protagonista.

Hoy en día, las redes sociales juegan un papel cada vez más relevante en las vidas y trabajos de las personas. ¿Son necesarias la viralidad y la difusión por redes sociales de las campañas publicitarias para su reconocimiento?

Personalmente, no creo que tengan que ser necesarias. Supongo que al final dependerá mucho de tu público y los objetivos de cada marca. Además, que algo sea viral no significa estrictamente que la gente haya compartido un anuncio porque le guste. Solo hay que darse un paseo por Twitter, por ejemplo, para ver que muchas veces es el odio lo que se viraliza más rápido.

La empresa derivada de la UOC Open Evidence ha analizado la situación y los retos que debe superar la publicidad digital, como la falta de transparencia y la dominación del mercado por parte de unas pocas empresas. ¿Qué opináis al respecto?

Podemos hablar sobre todo del problema de competencia porque es algo a lo que nos enfrentamos en muchas ocasiones a la hora de colocar en medios nuestros anuncios. Es bastante complejo lidiar con las limitaciones y normas que ponen los grandes grupos digitales, pero también se convierten en un reto para poder "hackearlas" creativamente y creemos que es parte de nuestro trabajo.

Durante la pandemia de COVID-19 aumentaron los consumidores ecoactivos en el mundo. ¿Cómo creéis que la publicidad debe adaptarse a los cambios del entorno?

Ya no vale con reducir el tiempo de reacción a las tendencias y necesidades del mundo actual. Nunca creí que iba a decir esta frase, pero las marcas tienen la responsabilidad de liderar el cambio, ya no vale con simplemente adaptarse.