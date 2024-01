Per sisè any consecutiu, el Club de Creatius ha atorgat el premi Juan Mariano Mancebo al Jove Talent. Amb aquest guardó, el club vol honrar la memòria de Juan Mariano Mancebo, el seu primer president i, probablement, el director que va descobrir més joves creatius brillants en aquest país. Aquest guardó és una empenta en la carrera de joves talents que destaquen no només en l'àrea creativa, sinó en qualsevol àmbit de la comunicació publicitària. El premi Juan Mariano Mancebo té la col·laboració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que, per contribuir a la formació dels creatius, ofereix als guanyadors una beca per ampliar els estudis. Enguany, Alberto de Santos, director d'art, i Pita Sagra, copywriter creatiu, han estat els triats amb l'anunci de "She" per a J&B a l'agència El Ruso de Rocky.

Què significa per a vosaltres rebre el premi Juan Mariano Mancebo al Jove Talent?

Sempre està bé que et continuïn veient com a algú jove, però que a més et vegin com a algú talentós ja és un autèntic orgull. A més, és un premi supersenzill d'entendre, no és com quan li has d'explicar a algú que no treballa en publicitat que has guanyat un bronze en la categoria d'integrada. S'entén a la primera, per això ara les nostres mares poden presumir de fills sense problemes.

Amb aquests premis, com el que heu guanyat, penseu que es dona més valor a l'equip creatiu que hi ha darrere d'aquestes campanyes?

La veritat és que sempre és gratificant que et reconeguin el treball i posar cara a les persones que hi ha darrere perquè acostuma a haver-hi moltes anades i vingudes i no sempre acaben en alegries com aquestes. Per això, premis com aquests compensen aquests moments.

La campanya publicitària nadalenca de "She" va tenir una gran acollida per la sensibilitat i la reivindicació que envolta el seu missatge. Com va sorgir la idea?

Doncs és una idea que va començar fa ja força temps, l'estiu del 2022, per ser exactes. En aquell moment va ser quan va néixer la idea Orgull de Poble, amb la qual J&B va recórrer Espanya per celebrar L'Orgull als llocs on feia més falta: els pobles. Després d'una experiència tan increïble, la marca va decidir continuar fent costat al col·lectiu LGTBIQ+ també per Nadal. I aquí va ser quan ens vam adonar que moltes persones del col·lectiu durant aquestes festes se senten incòmodes o rebutjades per les seves pròpies famílies. Per això vam voler explicar un conte nadalenc des d'un punt de vista més optimista i tendre, amb el qual qualsevol pogués empatitzar perquè el missatge de suport arribés al nombre més gran de persones.

Quines claus hi ha per connectar amb el públic i que els arribi el missatge de la marca?

A nosaltres ens agrada dir sempre que és important no perdre la comunicació des de l'insight, allò que tots o gairebé tots hem viscut o sentit i, per tant, podem simpatitzar-hi. A "She", tothom reconeix aquest moment de tornar a casa per Nadal i enfrontar-te a diferents prejudicis des del cercle familiar, així que creiem que va ser un punt clau que tothom es pogués posar al lloc del protagonista.

Avui dia, les xarxes socials tenen un paper cada vegada més rellevant en les vides i les feines de les persones. La viralitat i la difusió per xarxes socials de les campanyes publicitàries són necessàries perquè siguin reconegudes?

Personalment, no crec que hagin de ser necessàries. Suposo que al final dependrà molt del teu públic i dels objectius de cada marca. A més, que una cosa sigui viral no significa estrictament que la gent hagi compartit un anunci perquè li agrada. Només cal fer una passejada per Twitter, per exemple, per adonar-se que moltes vegades és l'odi el que es viralitza més de pressa.

L'empresa derivada de la UOC Open Evidenceha analitzat la situació i els reptes que ha de superar la publicitat digital, com la manca de transparència i la dominació del mercat per part d'unes quantes empreses. Què opineu sobre aquest tema?

Podem parlar sobretot del problema de competència perquè moltes vegades ens hi enfrontem a l'hora de col·locar els nostres anuncis en mitjans. És força complex bregar amb les limitacions i normes que posen els grans grups digitals, però també es converteixen en un repte per poder-les "hackejar" creativament i creiem que és part de la nostra feina.

Durant la pandèmia de COVID-19 van augmentar els consumidors ecoactiusal món. Com creieu que la publicitat s'ha d'adaptar als canvis de l'entorn?

Ja no n'hi ha prou amb reduir el temps de reacció a les tendències i necessitats del món actual. No hauria cregut mai que diria aquesta frase, però les marques tenen la responsabilitat de liderar el canvi, ja no n'hi ha prou amb adaptar-se simplement.