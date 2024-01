Hablar ayuda a superar el duelo

Una de las situaciones más duras es cuando, una vez conseguido el embarazo, el embrión no sale adelante o el bebé muere durante la gestación. Es un hecho muy habitual pero nada visible, que causa un dolor todavía más grande a las parejas por el hecho de no explicarlo. "La muerte es tabú en nuestra sociedad, y la pérdida del bebé antes del nacimiento es un duelo desautorizado socialmente: a las personas que sufren no se les valida el dolor. No hay conciencia de vínculo, porque no se ve al hijo", dice Silvente. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres y parejas que lo hacen público. Para la psicóloga, el hecho de que las mujeres lo visibilicen es beneficioso: "porque las ayuda emocionalmente y también pueden beneficiar a otras mujeres. Transmiten el mensaje de que puede hablarse de ello, y pueden hacer de modelos de otras mujeres. No digo que todas lo tengan que hacer público, pero sí que a algunas puede ayudarlas a hacer sentir presente su bebé, su proceso. Y también a que puedan sentirse escuchadas si lo necesitan".