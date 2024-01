Entre el 15 % i el 17 % de la població espanyola té problemes per concebre fills, segons dades de la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF). I entre el 10 % i el 20 % dels embarassos conscients acaben en un avortament espontani. Són xifres remarcablement elevades, per la poca visibilitat que fins fa poc tenia la infertilitat en el debat públic. Però cada vegada hi ha més dones —tot i que no sigui una qüestió exclusivament femenina—, i força de conegudes, que en parlen obertament. N'és un exemple l'actriu Jennifer Anniston, que fa poc va revelar que havia estat fent tractaments de fecundació in vitro sense èxit durant anys, o, sense anar tan lluny, la il·lustradora i artista multidisciplinària Lyona, que ha plasmat en el llibre MadrEh? (Random Comics) les dificultats i el trasbals emocional que ha patit fins quedar-se embarassada després de molts intents, pel fet de tenir endometriosi.

Els tabús associats a la infertilitat, a la pèrdua gestacional o perinatal, o als tractaments de fertilitat que cada vegada més parelles fan per tenir fills (el 10 % dels nadons nascuts el 2019 eren fruit de la reproducció assistida, segons la SEF), venen de molt enrere: "En el tema de fertilitat arrosseguem l'herència d'èpoques medievals", explica la psicòloga perinatal Cristina Silvente, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC i autora del llibre Las voces olvidadas. Pérdidas gestacionales tempranas (Editorial OB STARE). "En la nostra societat, la responsabilitat de qualsevol cosa recau en la persona individual. Si t'esforces, ho pots aconseguir tot, i això no sempre és cert, especialment en el tema de la fertilitat. Però la societat culpa, assenyala, i aquesta culpa l'assimilem des de ben petites. Les dones sempre hi sortim perdent", assegura. De fet, es calcula que les causes d'infertilitat estan repartides entre homes (30 %) i dones (30 %), causes mixtes (30 %) i un percentatge (10 %) del qual no es coneix el perquè. "Els temes reproductius sempre s'associen a la dona. És cert que és la que porta la part física de l'embaràs, però el pare o parella (en cas de ser una altra dona) també en són part."

També hi ha prejudicis sobre el fet de recórrer a reproducció assistida per obtenir un embaràs, malgrat que cada dia hi ha més parelles (o dones soles) que hi recorren. La tècnica més utilitzada a Espanya és la fecundació in vitro (representa un 62 % dels tractaments de fertilitat, segons l'Instituto Nacional de Estadística). Per a Silvente, no es parla d'aquesta realitat perquè "és com reconèixer públicament que hi pot haver un problema en mi com a persona, quan no és així. Cada vegada es va veient que la contaminació i els tòxics tenen un paper cabdal en la infertilitat". La pitjor part és que les parelles, i la dona sobretot, "pateixen en silenci uns processos que són molt durs físicament i emocionalment, especialment la quantitat de dols per cada intent que no acaba amb un embaràs i un naixement."