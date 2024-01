¿Qué veremos en el Mobile World Congress 2023?

Pero para que realmente cumpla su función, el 6G deberá venir acompañado de un cambio en la tarifa que ofrecen los operadores, que debería ser ilimitada, tal como ya comienza a ofrecerse en algunos casos. "Si tienes una tarifa limitada de 25 gigas, incluso con el 5G los puedes agotar en un día, con lo cual te quedas sin conectividad rápidamente. Y si ocurre eso, no hemos ganado mucho, por lo que ni el 5G ni el 6G son realmente eficaces si no van de la mano de esos cambios necesarios en las tarifas de los operadores ", advierte el profesor de la UOC.

Como explica el investigador del grupo TEKING, la palabra se refiere también a realidad virtual o aumentada, pero ligada a lo físico y a las empresas. Pone como ejemplo el mercado de la construcción, donde se han incrementado las ventas en realidad virtual. "Si se ha diseñado un edificio con herramientas digitales, es posible ir al lugar donde se está construyendo y ver el interior de la pared con las canalizaciones y demás gracias a unas gafas de realidad virtual. Y si eso se vende bien, invertir 2.000 euros en unas gafas para tener esa posibilidad puede ser bastante viable", indica aclarando que, aunque en la actualidad el metaverso tenga usos muy interesantes para el usuario particular, la industria está buscando nichos de mercado nuevos. "Ya pasó con los ordenadores: el gran mérito del IBM PC fue vendérselo a empresas y no a particulares. Algo parecido está ocurriendo ahora con la realidad virtual. A todos nos gusta, pero para la economía de una persona de a pie, gastarse 2.000 euros en un dispositivo puede no ser rentable si no vamos a invertir más que unas pocas horas a la semana en usarlo, mientras que para una empresa sí puede serlo, explica.