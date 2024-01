Què veurem en el Mobile World Congress 2023?

Però perquè realment compleixi la seva funció, el 6G haurà d'anar vinculat a un canvi en la tarifa que subministren els operadors, que hauria de ser il·limitada, tal com ja es comença a oferir en alguns casos. "Si tens una tarifa limitada de 25 gigues, fins i tot amb el 5G els pots esgotar en un dia, de manera que et quedes sense connectivitat de seguida. I si passa això, no hem millorat gaire, per la qual cosa ni el 5G ni el 6G no són realment eficaços si no van acompanyats d'aquests canvis necessaris en les tarifes dels operadors", adverteix el professor de la UOC.

És un dels reptes que planteja aquesta tecnologia, però no l'únic. El MWC també servirà de lloc de trobada real entre els grans grups que s'encarreguen de definir els estàndards del 6G, i s'espera que un dels debats se centri a com aconseguir que aquest sistema de connectivitat sigui respectuós amb el medi ambient. "Es faran avenços perquè cada comunicació consumeixi menys energia de la que requereix el 5G. Però encara que consumim la meitat amb cada operació, si fem el triple d'operacions, la suma total és negativa per al medi ambient, i revertir aquesta situació és un dels reptes. A més, cal tenir en compte el cost ambiental del desplegament del 6G. Donar solució a aquesta realitat serà un dels punts de discussió previsibles", assenyala César Córcoles.