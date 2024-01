ChatGPT, ¿aliado o enemigo de las aulas?

Cómo funciona

Pero, ¿cómo funciona ChatGPT? Como explica Robert Clarisó, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC y director del máster universitario de Ingeniería Informática, ChatGPT es lo que se llama un "modelo de lenguaje", una red neuronal a la que se ha entrenado con grandes volúmenes de texto para que sea capaz de detectar patrones. Así, partiendo de un texto de entrada, busca predecir qué palabras permitirían continuar el texto. "Si el texto de entrada es una pregunta, ChatGPT propondrá una respuesta a dicha pregunta. Este enfoque es muy flexible y permite a ChatGPT resolver muchos tipos de tareas: escribir un currículum, resumir un texto, explicar un error en un programa... Solo hay que darle a ChatGPT una descripción de la tarea que debe realizar y dejar que complete el texto", indica el profesor de la UOC, que añade que para usarlo únicamente hace falta registrarse en la página web de OpenAI sin coste alguno.

Sin embargo, también tiene sus limitaciones. "En el fondo, ChatGPT es un sistema que predice cómo completar frases, pero no construye un conocimiento sobre lo que está diciendo ni sabe razonar con la información de la que dispone", advierte Robert Clarisó. El error más común de ChatGPT es lo que se llama "alucinación": incorporar información a una respuesta que sea totalmente inventada. Por ejemplo, si le pedimos que escriba la biografía de una persona desconocida, ChatGPT no nos dirá que no puede hacerlo por no disponer de información. En su lugar, inventará una serie de datos biográficos para preparar su respuesta. Esto es un problema, porque la respuesta será coherente y estará bien redactada, pero contendrá información incorrecta. Por este motivo, es necesario revisar las respuestas de ChatGPT para detectar si son correctas. Además, suele cometer errores en razonamientos de tipo lógico o matemático.