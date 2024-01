ChatGPT, aliat o enemic de les aules?

Suport per a l'aprenentatge

Per tots aquests motius no és un sistema infal·lible i el seu ús pot servir sobretot com a suport. Tanmateix, aquest suport pot ser molt útil tant a estudiants com a professors. Segons Guillem Garcia Brustenga, aprendre no equival a passar un examen, "el que és fonamental és que l'estudiantat tingui una experiència d'aprenentatge positiva, independentment de les eines que faci servir. Per això té més sentit demanar als estudiants que tinguin sentit crític i sàpiguen preguntar i no que responguin perquè sí a unes preguntes, cosa que pot fer la màquina: l'estudiant pot aprendre molt relacionant, discutint i contrastant un text que ha generat una IA. ChatGPT i altres IA generatives ens estan mostrant que saber fer preguntes és molt important", afirma l'expert de l'eLinC.

Aquesta és una de les raons per les quals creu que l'ús de ChatGPT tindrà un impacte en l'educació, ja que obligarà a revisar pràctiques antiquades, com la idea que la intel·ligència i el coneixement d'una persona estan determinats per la quantitat d'informació que coneix. "Això perd validesa quan es pot delegar l'emmagatzematge i l'accés a la informació a la màquina. ChatGPT forçarà un canvi en la manera com s'aprèn i en el moment de fer-ho, però sobretot en un aspecte essencial i poc discutit: en el que s'aprèn", sosté Garcia Brustenga.

Comparteix opinió amb Desirée Gómez, especialista en tendències educatives a l'eLinC de la UOC, qui creu que és un error pensar que es pot frenar l'ús d'una eina que ha arribat "per revolucionar no només l'educació, sinó també l'àmbit laboral i fins i tot domèstic. L'alternativa ha d'implicar entendre aquesta tecnologia com un mitjà que doni suport a l'estudiant en el seu aprenentatge i això ha d'estar fonamentat sobre dos pilars, la pedagogia i el disseny instruccional, d'una banda, i el compromís ètic de l'estudiant, de l'altra. Per això és important la formació de l'estudiantat en valors i habilitats transversals que ajudin a comprendre la magnitud de les seves decisions i accions."

Possibles usos

Per a Desirée Gómez Cardosa la polèmica ha sorgit perquè les IA generatives són avenços tecnològics basats en la intel·ligència artificial que imiten el procés de pensament humà per a la resolució de situacions, "bé sigui depurar una idea, escriure un assaig o crear art o literatura. Les persones entenem que aquestes eines alimentades per bases de dades ingents imiten accions que fins ara només eren capaços de fer els éssers humans. La irrupció d'aquesta mimesi tecnològica ens empeny, primerament, a l'abisme de creure que som criatures obsoletes i reemplaçables. En l'àmbit educatiu, a més, se suma la preocupació per implantar una bona base de coneixement en l'estudiantat i evitar el frau acadèmic", assenyala.

Tot i això, segons la seva opinió la utilitat d'aquesta eina és clara. Com a exemples de possibles usos per als estudiants es poden esmentar la presa de contacte amb un tema acadèmic concret, ja que els pot servir de guia o resum, o el suport per millorar habilitats en àrees com la comprensió de la lectura, l'escriptura i la resolució de problemes. "Ho compararia amb l'ús que donem a la Viquipèdia, és un complement o una ajuda per acostar-nos a un àmbit de coneixement, però cal tenir en compte que el seu contingut no és fiable al cent per cent, menys en les fases beta, i l'usuari o usuària sempre ha de contrastar la informació obtinguda amb altres fonts especialitzades", explica l'especialista de l'eLinC.

Pel que fa a la seva utilitat per al professorat, Nati Cabrera Lanzo, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i directora del màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior, indica que el ChatGPT pot ajudar a generar contingut bàsic, complementari, fer resums, aclariments sobre conceptes, "i fins i tot ens pot ajudar a dissenyar una activitat o explicar un concepte d'una altra manera si nosaltres no acabem de trobar la clau de com fer-ho perquè l'estudiantat ho entengui bé. Tanmateix, és crucial saber com interactuar amb GPT i tenir en compte les seves limitacions, que són moltes."

Per això, insisteix que en tots els casos, almenys en aquests moments, cal la supervisió humana per assegurar-se que el resultat s'ajusta a l'objectiu no només pel que fa al contingut, sinó també al to que es vol emprar. "El que t'ofereix l'eina en realitat és com un primer treball de base que, com a docent, expert o coneixedor d'allò que pedagògicament és necessari en el teu context educatiu, has de poder matisar, millorar, polir... Això no treu mèrit a un primer treball de rastreig, de cerca, de relació de conceptes o temàtiques que pot ajudar molt i estalviar temps", afirma.

De fet, com recorda la professora de la UOC, si se li demana a la mateixa aplicació que contesti què és i què pot oferir, ChatGPT acaba dient que "és important tenir en compte que els models de llenguatge com el GPT encara tenen limitacions i no han de reemplaçar completament la interacció humana en el procés educatiu. Cal un enfocament equilibrat que combini la tecnologia i l'aprenentatge humà per assolir els millors resultats."

"L'important és veure si amb aquesta nova eina podem proposar experiències educatives d'aprenentatge que siguin veritablement reptadores, significatives, situades…, que són les característiques que augmenten l'aprenentatge de l'estudiantat. Però sempre tenint clar que l'eina més important en aquests processos continuarà sent el raonament humà, crític, fonamentat, i que la interacció entre individus, el diàleg, l'oralitat, sigui presencial o virtual, per arribar al coneixement segueixen sent estratègies que són tan vàlides com necessàries", afirma Nati Cabrera.