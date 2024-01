Doctora en Matemáticas, actualmente es catedrática de Ciencia Computacional, vicerrectora adjunta de Compromiso Internacional de la Universidad de Southampton (Reino Unido), directora ejecutiva del Web Science Institute y directora gerente del Web Science Trust: estos son algunos de los cargos que ostenta Wendy Hall, la próxima doctora honoris causa de la UOC. El acto se celebrará el jueves 2 de marzo, a las 18 h, en el auditorio del edificio U del campus UOC (c. del Perú, 52, Barcelona) y podrá seguirse en directo desde este enlace y a través de las redes sociales con la etiqueta #HonorisCausaUOC.

Wendy Hall será investida doctora honoris causa por la Universitat Oberta de Catalunya en reconocimiento a su trayectoria académica en los ámbitos de la inteligencia artificial, la web semántica y la ciencia de la web, así como por su visión inclusiva de la tecnología, entendida como un recurso al servicio del bienestar de las personas, y por ser un referente en la lucha por la igualdad de género en la tecnología y la reducción de la segregación horizontal en este campo.

Hall ocupa, también, el cargo de experta en inteligencia artificial en el comité de expertos que asesora y lidera el ecosistema de inteligencia artificial del Gobierno del Reino Unido. Es presidenta del Ada Lovelace Institute y una de las especialistas en computación más importantes del mundo, conocida internacionalmente como experta eminente del desarrollo de la ciencia de la web y una de las primeras científicas informáticas que investigó las tecnologías multimedia e hipermedia antes de la existencia de la web. Formó parte de la comisión científica para la investigación del Internet Interdisciplinary Institute de la UOC entre los años 2013 y 2015.

Activista en la defensa de la igualdad de género en la ciencia y la tecnología, Hall es una de las promotoras de la creación del British Computer Society Women's Forum, una de las múltiples iniciativas que ha impulsado para sensibilizar sobre el papel de las mujeres en el ámbito de la informática.

Dama de la Orden del Imperio Británico (Dame Commander of the Order of the British Empire) y valorada como una de las cien mujeres más poderosas del Reino Unido por la BBC, Wendy Hall ha sido galardonada con títulos honoríficos de varias universidades, como el University College de Londres (2014), la Universidad de Birmingham (2012) o la Universidad de Glasgow (2009).