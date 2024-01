Doctora en Matemàtiques, actualment és catedràtica de Ciència Computacional, vicerectora adjunta de Compromís Internacional de la Universitat de Southampton (Regne Unit), directora executiva del Web Science Institute i directora gerent del Web Science Trust: aquests són alguns dels càrrecs que ostenta Wendy Hall, la propera doctora honoris causa de la UOC. L'acte se celebrarà el dijous 2 de març, a les 18 h, a l'auditori de l'edifici U del campus UOC (c. del Perú, 52, Barcelona) i es podrà seguir en directe des d'aquest enllaç i a les xarxes socials amb l'etiqueta #HonorisCausaUOC.

Wendy Hall serà investida doctora honoris causa per la Universitat Oberta de Catalunya en reconeixement a la seva trajectòria acadèmica en els àmbits de la intel·ligència artificial, el web semàntic i la ciència del web, per la seva visió inclusiva de la tecnologia, entesa com un recurs al servei del benestar de les persones, i per ser un referent en la lluita per la igualtat de gènere en la tecnologia i la reducció de la segregació horitzontal en aquest camp.

Hall ocupa, també, el càrrec d'experta en intel·ligència artificial al comitè d'experts que assessora i lidera l'ecosistema d'intel·ligència artificial del Govern del Regne Unit. És presidenta de l'Ada Lovelace Institute i una de les especialistes en computació més importants del món, coneguda internacionalment com a experta eminent del desenvolupament de la ciència del web i una de les primeres científiques informàtiques que va investigar les tecnologies multimèdia i hipermèdia abans de l'existència del web. Va formar part de la comissió científica per a la recerca de l'Internet Interdisciplinary Institute de la UOC entre els anys 2013 i 2015.

Activista en la defensa de la igualtat de gènere en la ciència i la tecnologia, Hall és una de les promotores de la creació del British Computer Society Women's Forum, una de les múltiples iniciatives que ha impulsat per sensibilitzar sobre el paper de les dones en l'àmbit de la informàtica.

Dama de l'Orde de l'Imperi Britànic (Dame Commander of the Order of the British Empire) i valorada com una de les cent dones més poderoses del Regne Unit per la BBC, Wendy Hall ha estat guardonada amb títols honorífics de diverses universitats, com ara el University College de Londres (2014), la Universitat de Birmingham (2012) o la Universitat de Glasgow (2009).