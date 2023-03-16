Inclusión digital en la educación: una apuesta de la UOC en Colombia

En Colombia, se estima que 1,3 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad y, de estos, cerca del 39 % son adultos, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social del 2020. Esta población, generalmente, tiene dificultades para el acceso y la permanencia en el sistema educativo, y la brecha digital se incrementa en este grupo por la falta de herramientas adaptadas a sus necesidades.

Con el fin de disminuir la brecha digital y educativa en este grupo poblacional, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha venido colaborando con diferentes entidades en Colombia, buscando brindar herramientas, tanto digitales como pedagógicas, que permitan que las personas con diversidad funcional puedan acceder a los servicios educativos. Ya en 2022, colaboró con la Institución Educativa Josefa Campos de Bello, Antioquia, en donde la institución ya cuenta con las herramientas tecnológicas para apoyar y educar efectivamente a la población con discapacidad.

En 2023, la UOC ha cooperado con el Centro de Innovación del Maestro (MOVA) de la Alcaldía de Medellín, con el fin de dotar a ese centro con un kit de aula de recursos para la inclusión educativa de personas con discapacidad; este kit está compuesto por tecnología accesible, elementos didácticos especializados y un plan de sostenibilidad que posibilitará a los docentes capacitarse en las herramientas tecnológicas y pedagógicas para lograr una inclusión efectiva en sus aulas. "Esta alianza con la UOC permite trabajar en una transformación educativa que busca brindar más acceso y disminuir la brecha digital entre estudiantes con discapacidad", señala Eduardo Luis López, director técnico del MOVA.

La colaboración entre el MOVA y la UOC se realizó en el marco de entrega de ayudas coordinado por la empresa Diseño Universal Tecnoayudas, una compañía fundada por Gustavo Hincapié, graduado en la UOC del máster de Tecnologías Accesibles, quien, además, es el representante para Colombia del programa Smart Cities for All de G3ICT. Su empresa busca la inclusión digital y educativa de personas con discapacidad a través de soluciones tecnológicas de hardware y software adaptadas a sus necesidades. "Las personas con discapacidad pueden hacer uso de diferentes funciones y aplicativos a los que todos accedemos diariamente, pero debemos dotarlas de las herramientas que se adapten a sus necesidades para lograr una accesibilidad exitosa", explica Hincapié.

El objetivo de ofrecer mayor accesibilidad digital a la población con dificultades tiene como finalidad otorgarles las mismas oportunidades de desarrollo, comunicación, calidad de vida o formación a lo largo de la vida. "Si las plataformas educativas carecen de protocolos técnicos para la interlocución con los aplicativos que utilizan las personas con discapacidad visual, estas personas no van a poder comunicarse. Pasa lo mismo con cada grupo vulnerable. La realidad es que se requieren más procesos de inclusión educativa no solo en Colombia, sino en toda América Latina", concluye Gustavo Hincapié.