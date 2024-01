Si preguntásemos en una sala repleta de mujeres quién no ha vivido nunca un caso de mansplaining, muy pocas levantarían la mano. O incluso ninguna. Del mismo modo, si preguntásemos en una sala llena de hombres quién ha hecho alguna vez manterrupting a una mujer, puede que tampoco muchos alzasen la voz.

Lo cierto es que el mansplaining, el manspreading o el manterrupting son prácticas sociales que, durante muchos años, han pasado desapercibidas o han sido concebidas como algo normal. Ponerles nombre y señalar su impacto en la desigualdad estructural de la sociedad es fundamental para acabar con ellas.

Esta es una de las premisas del trabajo Men know, women listen: Mansplaining, manspreading and other malestream stories, de la catedrática Begonya Enguix, investigadora líder del grupo Medusa, Géneros en Transición: Masculinidades, Afectos y Cuerpos, de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Este trabajo da forma a uno de los capítulos del libro Toxic masculinity: Men, meaning and digital media, editado por John Mercer y Mark McGlashan. La publicación reúne aportaciones de personal investigador de diferentes disciplinas que ayuda a explorar las formas en que se construye y representa la masculinidad tóxica en el mundo online y el discurso público.