Orígens i conseqüències

Tal com explica Enguix, pràctiques com aquesta col·loquen els nostres cossos en el centre de la discussió feminista sobre el poder i el privilegi. Entre les principals conseqüències hi ha l'opressió, la dominació i el silenciament de les dones i la devaluació del seu paper en la societat.

Entre tots els efectes d'aquestes pràctiques, Enguix destaca sobretot la pèrdua de reconeixement i de visibilitat, que determina de manera important el paper de les dones. "La visibilitat és una condició per l'acció política, però el reconeixement és igualment important, perquè afecta la consideració del que s'està visibilitzant", assenyala al seu treball.

El manteniment d'aquestes pràctiques i el fet de dominar el discurs i l'espai físic (amb el mansplaining i el manspreading, respectivament) són exemples del privilegi masculí normalitzat i naturalitzat. Als homes se'ls suposa el dret a saber i a expressar-se sense por de ser qüestionats constantment, i també se'ls convida a ocupar i dominar l'espai públic.

Tot això ha situat històricament els homes com a subjectes més pròxims a la raó, i les dones com més pròximes al món emocional, que en la nostra cultura està menys valorat que el que és racional. Com nombroses teòriques feministes han destacat (Brodo i Gatens, per exemple), s'ha construït una jerarquia social en què els trets associats al món femení ocupen un lloc secundari i la dona constitueix, com Beauvoir sàviament va destacar, un segon sexe.

"El que és racional, el que és productiu i el que és públic (és a dir, els àmbits associats culturalment al món masculí) s'han construït com a hegemònics i han estat històricament i culturalment més valorats que les esferes associades al món femení, com ara la cura, l'emocional, la reproducció o l'àmbit privat", explica Enguix.

Al seu treball, la investigadora de la UOC situa aquestes pràctiques a la punta de l'iceberg que representa el masclisme estructural. "Són expressions d'un masclisme profund que encara circula per la nostra societat i que situa les dones i altres subjectes conceptualitzats com a no dominants, com a éssers inferiors", assenyala.

El paper dels mitjans i la política

D'acord amb Enguix, els mitjans han servit d'altaveus per denunciar aquestes pràctiques i generar debats públics. "Una vegada a l'agenda pública, la circulació de les paraules ha estat ràpida, la qual cosa ha permès a les persones reflexionar sobre les seves pròpies experiències i reconèixer situacions en les quals van ser víctimes o perpetradores de manspreading, mansplaining, bropriating, etcètera", explica. "El primer pas per canviar la dinàmica desigual de les relacions de gènere és veure-les i reconèixer-ne el potencial per silenciar, invisibilitzar o humiliar: sent tan comuns, gairebé totes les hem sofert o perpetrat."

Els hashtags i les publicacions de Twitter i Instagram, els mems i les campanyes per reduir aquests hàbits (per exemple, les utilitzades a xarxes de transport públic contra el mansplaining) han estat i són molt importants per visibilitzar, informar i conscienciar. No obstant això, les reflexions acadèmiques són molt més escasses. "Per exemple, el 19 d'octubre de 2021, només hi havia una pàgina d'articles sobre manspreading als quals es feia referència a Google Scholar i tres pàgines dedicades a mansplaining", assenyala Enguix.

D'acord amb l'acadèmica, tots els mitjans, digitals o no, i tots els discursos polítics actualment tenen una influència importantíssima en la presa de consciència de les conseqüències que moltes pràctiques socioculturals tenen per la igualtat o desigualtat de gènere.

"Encara que els governs municipals i alguns grups polítics han fet campanyes per corregir el manspreading, per exemple, les pràctiques se solen reprendre una vegada acabades les campanyes", explica. "Seria important incidir més en aquestes qüestions, que sens dubte redunden en un major benestar de tota la població."

Entendre com es determinen les posicions de poder al voltant d'aquestes pràctiques pot contribuir al canvi social i a aconseguir un futur millor. "Destacar com són d'importants els nostres cossos i les nostres pràctiques corporals per donar forma al món en què vivim i revelar els de vegades subtils camins pels quals discorre el privilegi masculí és important", conclou Enguix.

Llibre relacionat

Mercer, J. i McGlashan, M. (ed.). (2023). Toxic masculinity: Men, meaning, and digital media (1a. ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003263883

Contacte per a premsa

Rubén Permuy

rpermuy@uoc.edu

+34 659 05 42 39

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.