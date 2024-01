Greenwashing, lo barato sale caro (al planeta)

Así pues, cada bolsa de algodón orgánico debe usarse 20.000 veces o, lo que es lo mismo, usarla cada día durante 54 años para compensar el impacto general de su producción, según un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Alimentación de Dinamarca de 2018. Entonces, ¿están las empresas usando este recurso para hacer greenwashing? "El greenwashing o lavado de imagen verde es la utilización oportunista de la sensibilidad respecto a cuestiones medioambientales por parte de determinadas empresas para conseguir mejorar su reputación", explica Marc Compte, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC. Cada vez más las empresas tienen la sostenibilidad como eje estratégico de su posicionamiento. "La necesidad de las empresas de ser sostenibles existe y es real, pero el fenómeno del greenwashing responde esencialmente a otra necesidad percibida: la de parecer sostenible incluso no siéndolo", explica Ferran Lalueza, también profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC.

Dime de lo que presumes en redes y te diré de lo que careces

Y no solo en el marketing. También en la comunicación en redes muchas marcas tratan de "ecologizar" su imagen pública. Según un estudio de Harvard, encargado por Greenpeace (2022), que analizó las publicaciones en redes sociales de grandes empresas de automóviles, aerolíneas y petroleras y de gas del mundo, se utiliza la sostenibilidad y el cambio climático como un posicionamiento estratégico de marca y se difunde desinformación en línea. "En las redes sociales, las marcas buscan conectar con los temas de conversación que implican a más personas y la crisis climática es claramente uno de ellos, y va a más. Posicionarse como referente en esta materia es percibido como una operación de "blindaje" ante las posibles y probables críticas a las que a menudo están expuestas las industrias más contaminantes. Además, a medida que las exigencias legales se vuelven más estrictas, la tentación de ponerse medallas por hacer las cosas que son mero cumplimiento legal es una tentación casi irresistible para ciertas marcas", afirma Compte. Aviones con cola de ballena, eslóganes ecológicos imposibles como #sustanaibleaviation, emoticonos "verdes" o la apropiación de imágenes de la naturaleza son solo algunos de los ejemplos que usan estas empresas, las más contaminantes del planeta, en redes como Facebook, Instagram o Twitter. "Es muy significativo que empresas que deberían pasar de puntillas sobre la cuestión medioambiental porque son muy contaminantes se esfuercen por ser percibidas como adalides de la sostenibilidad, probablemente porque así tienen más opciones de modelar el debate público a conveniencia", añade Compte.

Según el informe de EcoAct Estudio anual sobre la acción y divulgación climática de las grandes empresas 2022, desde marzo de 2022, 33 países y la Unión Europea, 1.103 ciudades, 7.126 empresas, 1.103 instituciones educativas y 541 instituciones financieras (entre otras) son miembros de la campaña de las Naciones Unidas Race to Zero, que las compromete a reducir a la mitad las emisiones globales para 2030 y a lograr un mundo con cero emisiones de carbono. Sin embargo, los resultados de dicho estudio en los últimos dos años demuestran que la gran mayoría de las corporaciones con objetivos para alcanzar el cero neto carecen de estrategias claras para conseguirlo. ¿Están las empresas sumándose a iniciativas que en realidad no pueden cumplir, por imagen? "La crisis climática está ya en tiempo de descuento y nos acercamos temerariamente a un escenario irreversible. En consecuencia, la estrategia de postergar las mejoras imprescindibles lo que hace es evidenciar que la voluntad real no existe y que, en el fondo, el objetivo no es otro que aparentar compromiso. Si nadie mueve ficha de forma decidida, nadie se siente interpelado a dar el primer paso. El afán de lucro sigue siendo el principal, cuando no el único, motor de la estrategia empresarial", concluye Lalueza.

