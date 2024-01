Greenwashing, el que és barat surt car (al planeta)

Cada bossa de cotó orgànic s'ha de fer servir 20.000 vegades o, el que és el mateix, utilitzar-la cada dia durant 54 anys per compensar l'impacte general de la seva producció, segons un estudi realitzat pel Ministeri de Medi Ambient i Alimentació de Dinamarca del 2018. Llavors, les empreses estan emprant aquest recurs per fer greenwashing? "El greenwashing o blanqueig verd és la utilització oportunista de la sensibilitat respecte a qüestions mediambientals per part de determinades empreses per aconseguir millorar la seva reputació", explica Marc Compte, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Cada vegada més les empreses tenen la sostenibilitat com a eix estratègic del seu posicionament. "La necessitat de ser sostenibles per part de les corporacions existeix i és real, però el fenomen del greenwashing respon essencialment a una altra necessitat percebuda: la de semblar sostenible fins i tot sense ser-ho", explica Ferran Lalueza, professor també dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Digues del que presumeixes en xarxes i et diré el que et falta

I no només en el màrqueting. També a la comunicació en xarxes moltes marques tracten d'"ecologizar" la seva imatge pública. Segons un estudi de Harvard, encarregat per Greenpeace (2022), que va analitzar les publicacions a les xarxes socials de grans empreses d'automòbils, aerolínies i petrolieres i de gas del món, s'utilitza la sostenibilitat i el canvi climàtic com un posicionament estratègic de marca i es difon desinformació en línia. "A les xarxes socials, les marques busquen connectar amb els temes de conversa que impliquen més persones i la crisi climàtica n'és clarament un, i va a més. Posicionar-se com a referent en aquesta matèria és percebut com una operació de "blindatge" davant les possibles i probables crítiques a les quals sovint estan exposades les indústries més contaminants. A més, a mesura que les exigències legals es tornen més estrictes, la temptació de posar-se medalles per fer les coses que són mer compliment legal és una temptació gairebé irresistible per a certes marques", afirma Compte. Avions amb cua de balena, eslògans ecològics impossibles com ara #sustanaibleaviation, emoticones "verdes" o l'apropiació d'imatges de la naturalesa són només alguns dels exemples que fan servir aquestes empreses, les més contaminants del planeta, a xarxes com ara Facebook, Instagram o Twitter. "És molt significatiu que empreses que haurien de passar de puntetes sobre la qüestió mediambiental perquè són molt contaminants s'esforcin per ser percebudes com a capdavanteres de la sostenibilitat, probablement perquè així tenen més opcions de modelar el debat públic a conveniència", afegeix Compte.

Segons l'informe "Estudio anual sobre la acción y divulgación climática de las grandes empresas 2022", des del març del 2022, 33 països i la Unió Europea, 1.103 ciutats, 7.126 empreses, 1.103 institucions educatives i 541 institucions financeres (entre d'altres) són membres de la campanya de les Nacions Unides Race to Zero, que les compromet a reduir a la meitat les emissions globals per al 2030 i a aconseguir un món amb zero emissions de carboni. No obstant això, els resultats d'aquest estudi en els últims dos anys demostren que la gran majoria de les corporacions amb objectius per aconseguir el zero net no tenen estratègies clares per aconseguir-ho. S'estan les empreses sumant a iniciatives que en realitat no poden complir, per imatge? "La crisi climàtica està ja en temps de descompte i ens acostem temeràriament a un escenari irreversible. En conseqüència, l'estratègia de postergar les millores imprescindibles el que fa és evidenciar que la voluntat real no existeix i que, en el fons, l'objectiu no és cap altre que aparentar compromís. Si ningú mou fitxa de manera decidida, ningú se sent interpel·lat a fer el primer pas. L'afany de lucre continua sent el principal, si no l'únic, motor de l'estratègia empresarial", conclou Lalueza.

